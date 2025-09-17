В октябре жителей Бурятии ждёт шестидневная рабочая неделя

В конце октября в Бурятии будет введён дополнительный рабочий день. Шестидневная рабочая неделя начнётся с 27 октября по 1 ноября.

Причина в переносе дней календаря: 4 ноября в стране официально отмечается как «День народного единства» и будет выходным. Соответственно, для компенсации рабочего календаря, суббота, 1 ноября, станет рабочей. Однако, как сообщает портал Gismeteo.ru, этот день будет сокращённым: Трудовой кодекс предписывает уменьшать продолжительность предпраздничного дня минимум на один час.

При этом затем в ноябре мы будем отдыхать три дня подряд – 2, 3 и 4 ноября.

Перенос выходных не касается тех предприятий и организаций, которые работают безостановочно. К ним относятся службы с непрерывным производственным циклом, медицинские и аварийные службы, а также сферы, обеспечивающие ежедневное обслуживание населения. Для их сотрудников праздничные смены могут оставаться в графике, но закон обязывает работодателя оплачивать их в повышенном размере.