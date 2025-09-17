Общество 17.09.2025 в 08:53

В октябре жителей Бурятии ждёт шестидневная рабочая неделя

Трудящимся придётся поработать на день больше из-за переноса ноябрьского праздника
A- A+
Текст: Иван Иванов
В октябре жителей Бурятии ждёт шестидневная рабочая неделя
Фото: архив «Номер один»

В конце октября в Бурятии будет введён дополнительный рабочий день. Шестидневная рабочая неделя начнётся с 27 октября по 1 ноября.

Причина в переносе дней календаря: 4 ноября в стране официально отмечается как «День народного единства» и будет выходным. Соответственно, для компенсации рабочего календаря, суббота, 1 ноября, станет рабочей. Однако, как сообщает портал Gismeteo.ru, этот день будет сокращённым: Трудовой кодекс предписывает уменьшать продолжительность предпраздничного дня минимум на один час.

При этом затем в ноябре мы будем отдыхать три дня подряд – 2, 3 и 4 ноября.

Перенос выходных не касается тех предприятий и организаций, которые работают безостановочно. К ним относятся службы с непрерывным производственным циклом, медицинские и аварийные службы, а также сферы, обеспечивающие ежедневное обслуживание населения. Для их сотрудников праздничные смены могут оставаться в графике, но закон обязывает работодателя оплачивать их в повышенном размере.

Теги
шестидневка праздники работа

Все новости

В Бурятии завелся фейк тренера по вольной борьбе
17.09.2025 в 09:32
В Бурятии пьяный водитель угробил женщину и отправил в больницу ещё троих
17.09.2025 в 09:18
Три полосы на Ербанова в Улан-Удэ ускорят движение транспорта
17.09.2025 в 09:06
Субсидия на капремонт пенсионерам
17.09.2025 в 09:00
В октябре жителей Бурятии ждёт шестидневная рабочая неделя
17.09.2025 в 08:53
Жители Бурятии переориентировались на жесткие дискаунтеры
17.09.2025 в 06:00
Молодой преподаватель БГСХА получит жилье по программе минсельхоза
16.09.2025 в 17:54
За четыре года в Бурятии капитально отремонтировали более ста объектов
16.09.2025 в 17:20
В Хоринском районе Бурятии появится новая поликлиника на 100 посетителей в смену
16.09.2025 в 17:06
Замминистра закупила слишком много наркотиков
16.09.2025 в 16:43
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В Бурятии завелся фейк тренера по вольной борьбе
Мошенники создали группу от имени Евгения Кузьмина
17.09.2025 в 09:32
Три полосы на Ербанова в Улан-Удэ ускорят движение транспорта
Кроме того, дорожники обезопасили пешеходный переход
17.09.2025 в 09:06
Субсидия на капремонт пенсионерам
Как получить?
17.09.2025 в 09:00
Жители Бурятии переориентировались на жесткие дискаунтеры
Покупательский спрос ушел в эконом-гипермаркеты
17.09.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru