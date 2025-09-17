Общество 17.09.2025 в 09:06
Три полосы на Ербанова в Улан-Удэ ускорят движение транспорта
Кроме того, дорожники обезопасили пешеходный переход
Текст: Карина Перова
В центре Улан-Удэ, на улице Ербанова, сделали три полосы. Таким образом на одной из главных дорожных артерий города теперь будут работать пять полос. Об этом сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков в своем телеграм-канале.
По оценкам специалистов, это значительно ускорит движение транспорта – как минимум на 15 процентов.
Кроме того, дорожники поработали с пешеходным переходом, сделав его более безопасным для горожан. Также после всех нововведений проезд от Элеватора станет быстрее.
«Все проведенные работы положительно повлияют и на трафик, и на безопасность участников дорожного движения», - заверил Игорь Шутенков.
Тегиербанова три полосы дорога