Общество 17.09.2025 в 09:32
В Бурятии завелся фейк тренера по вольной борьбе
Мошенники создали группу от имени Евгения Кузьмина
Текст: Карина Перова
Мошенники создали фейковый аккаунт (группу) в Telegram от имени тренера Федерации спортивной борьбы Бурятии Евгения Кузьмина.
Липовый наставник просит участников, которых было почти 400 человек, проголосовать за лучшего тренера. В посте аферисты прикрепили ссылку.
«Просим всех, кого добавили в эту группу, отправить на нее жалобу и немедленно удалиться и не переходить ни по каким ссылкам», - призвали в федерации.
Тегимошенничество