В Бурятии завелся фейк тренера по вольной борьбе

Мошенники создали фейковый аккаунт (группу) в Telegram от имени тренера Федерации спортивной борьбы Бурятии Евгения Кузьмина.

Липовый наставник просит участников, которых было почти 400 человек, проголосовать за лучшего тренера. В посте аферисты прикрепили ссылку.

«Просим всех, кого добавили в эту группу, отправить на нее жалобу и немедленно удалиться и не переходить ни по каким ссылкам», - призвали в федерации.