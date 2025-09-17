Общество 17.09.2025 в 09:32

В Бурятии завелся фейк тренера по вольной борьбе

Мошенники создали группу от имени Евгения Кузьмина
Текст: Карина Перова
В Бурятии завелся фейк тренера по вольной борьбе
Фото: Федерация спортивной борьбы Бурятии

Мошенники создали фейковый аккаунт (группу) в Telegram от имени тренера Федерации спортивной борьбы Бурятии Евгения Кузьмина.

Липовый наставник просит участников, которых было почти 400 человек, проголосовать за лучшего тренера. В посте аферисты прикрепили ссылку.

«Просим всех, кого добавили в эту группу, отправить на нее жалобу и немедленно удалиться и не переходить ни по каким ссылкам», - призвали в федерации.

