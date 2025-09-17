В Бурятии с 19 сентября снимут особый противопожарный режим

В Бурятии с 19 сентября будет снят особый противопожарный режим. Жители и гости республики смогут находиться в лесу без ограничений, отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

«В связи с погодными условиями, а именно снижением среднесуточной температуры и отсутствием грозовой активности принято решение об отмене действия ОПР», - пояснил руководитель РАЛХ Сергей Борошноев.

На завершающем заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров сообщили, что с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 611 лесных пожаров на общей площади 956 490 га (с учётом сгоревшей травы).

Точный ущерб лесному фонду установят после подведения итогов. По оценкам специалистов, нынешний пожароопасный сезон был сложным. Основными причинами возникновения возгораний стали грозы (283 очага) и человеческий фактор (242).

«Благодарим наших ребят за неимоверные усилия - недопущение перехода огня на населённые пункты, борьбу со стихией в труднодоступной местности. Продолжаем патрулирование, завершаем оформление документации и готовимся к новому сезону», - заключил Борошноев.