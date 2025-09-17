Буузы добрались до Беломорья

Буркоопсоюз принял участие в Международном форуме потребительской кооперации «Сильные традиции - новые возможности», который прошел в Архангельске. Кооператоры почти 40 регионов России привезли более 1500 наименований продукции.

В работе форума приняли участие представители 16 стран из Азии, Европы, Африки, Латинской Америки.

- В центре нашего внимания сегодня актуальные вопросы международного сотрудничества, торговли, образования, развития цифровых технологий, спорта, культуры. Все то, что формирует кооперацию XXI века - открытую миру, сильную, устойчивую и человеческую, - сказал на открытии форума председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

Одной из точек притяжения стала экспозиция Буркоопсоюза. Была широко представлена разнообразная продукция кооперативных предприятий нашей республики. Участники и гости форума высоко оценили свежеприготовленные блюда бурятской национальной кухни. За сочными буузами и хрустящими хушуурами, согревающим бухлером и сладкими боовами выстроилась целая очередь. Три центнера мяса, которые кооператоры привезли из Бурятии и своими искусными руками превратили в подлинные деликатесы, разошлись влет.

Наряду с кулинарными изысками с берегов Байкала делегация Буркоопсоюза презентовала современную культуру нашей республики. Талантливым студентам Улан-Удэнского техникума экономики, торговли и права Алдару Дондупову и Арье Бартанову выпала честь первыми выступить на открытии ярмарки потребительской кооперации. Они исполнили завораживающие песни на бурятском языке, включая «Шэнэ Ехор», создали настроение и придали неповторимый колорит главному мероприятию международного форума.

Северян и гостей ярмарки впечатлило эстрадно-горловое исполнение песни «Эрын соло» дипломантом конкурсов среди студентов профессиональных образовательных организаций «Весна Победы, весна молодости», «Отечества достойные сыны» и «Баатар и Дангина-2025» Алдаром Дондуповым.

А когда экспозицию кооператоров Бурятии посетили председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, бурятская делегация встретила их зажигательным танцем под гимн Буркоопсоюза и хадаками.

- Мы не впервые участвуем в международных форумах потребительской кооперации, - отметила председатель Совета Буркоопсоюза, депутат Народного Хурала Долгор Норбоева. - Каждый форум, проводимый Центросоюзом, по-своему уникален. Как тематически, так и географически. Всякий раз мы получаем новый бесценный опыт, расширяем свои связи, обретаем новые знакомства. А главное - стараемся достойно представить нашу родную Бурятию, показать ее привлекательные стороны в плане развития делового сотрудничества и туризма.

Кроме того, участие в мероприятиях столь высокого уровня способствует формированию сплоченной и сильной команды. Это особенно важно для молодых специалистов, которых все больше вливается в ряды кооператоров Бурятии. Работа в системе потребительской кооперации становится престижной для молодежи благодаря разработанным Советом Буркоопсоюза стимулам.