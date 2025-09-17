Общество 17.09.2025 в 12:17

Буузы добрались до Беломорья

Бурятскую национальную кухню эффектно представил Буркоопсоюз на международном форуме в Архангельске
A- A+
Текст: Сергей Березин
Буузы добрались до Беломорья
Команда Буркоопсоюза готовит буузы прямо на ярмарке. Фото: БКС

Буркоопсоюз принял участие в Международном форуме потребительской кооперации «Сильные традиции - новые возможности», который прошел в Архангельске. Кооператоры почти 40 регионов России привезли более 1500 наименований продукции.

В работе форума приняли участие представители 16 стран из Азии, Европы, Африки, Латинской Америки.

- В центре нашего внимания сегодня актуальные вопросы международного сотрудничества, торговли, образования, развития цифровых технологий, спорта, культуры. Все то, что формирует кооперацию XXI века - открытую миру, сильную, устойчивую и человеческую, - сказал на открытии форума председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

Одной из точек притяжения стала экспозиция Буркоопсоюза. Была широко представлена разнообразная продукция кооперативных предприятий нашей республики. Участники и гости форума высоко оценили свежеприготовленные блюда бурятской национальной кухни. За сочными буузами и хрустящими хушуурами, согревающим бухлером и сладкими боовами выстроилась целая очередь. Три центнера мяса, которые кооператоры привезли из Бурятии и своими искусными руками превратили в подлинные деликатесы, разошлись влет.

Наряду с кулинарными изысками с берегов Байкала делегация Буркоопсоюза презентовала современную культуру нашей республики. Талантливым студентам Улан-Удэнского техникума экономики, торговли и права Алдару Дондупову и Арье Бартанову выпала честь первыми выступить на открытии ярмарки потребительской кооперации. Они исполнили завораживающие песни на бурятском языке, включая «Шэнэ Ехор», создали настроение и придали неповторимый колорит главному мероприятию международного форума.

Северян и гостей ярмарки впечатлило эстрадно-горловое исполнение песни «Эрын соло» дипломантом конкурсов среди студентов профессиональных образовательных организаций «Весна Победы, весна молодости», «Отечества достойные сыны» и «Баатар и Дангина-2025» Алдаром Дондуповым.

А когда экспозицию кооператоров Бурятии посетили председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, бурятская делегация встретила их зажигательным танцем под гимн Буркоопсоюза и хадаками.

- Мы не впервые участвуем в международных форумах потребительской кооперации, - отметила председатель Совета Буркоопсоюза, депутат Народного Хурала Долгор Норбоева. - Каждый форум, проводимый Центросоюзом, по-своему уникален. Как тематически, так и географически. Всякий раз мы получаем новый бесценный опыт, расширяем свои связи, обретаем новые знакомства. А главное - стараемся достойно представить нашу родную Бурятию, показать ее привлекательные стороны в плане развития делового сотрудничества и туризма.

Кроме того, участие в мероприятиях столь высокого уровня способствует формированию сплоченной и сильной команды. Это особенно важно для молодых специалистов, которых все больше вливается в ряды кооператоров Бурятии. Работа в системе потребительской кооперации становится престижной для молодежи благодаря разработанным Советом Буркоопсоюза стимулам.

Теги
Буркоопсоюз

Все новости

Пять геологов утонули в озере в Забайкальском крае
17.09.2025 в 12:45
Буузы добрались до Беломорья
17.09.2025 в 12:17
Билеты в Китай из Иркутска подорожали после старта безвизовых поездок
17.09.2025 в 11:37
В Бурятии река Баргузин затопила дорогу в местности «Буксыкен»
17.09.2025 в 11:04
В Бурятии с 19 сентября снимут особый противопожарный режим
17.09.2025 в 10:49
В Бурятии водитель после жуткого ДТП потерял ногу и пассажира
17.09.2025 в 10:37
В Бурятии мать выпавшего из окна авто ребенка не раз нарушала ПДД
17.09.2025 в 10:25
В Улан-Удэ прошел III этап чемпионата Бурятии по мотокроссу
17.09.2025 в 09:53
В Бурятии завелся фейк тренера по вольной борьбе
17.09.2025 в 09:32
В Бурятии пьяный водитель угробил женщину и отправил в больницу ещё троих
17.09.2025 в 09:18
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В Бурятии с 19 сентября снимут особый противопожарный режим
Жители смогут находиться в лесу без ограничений
17.09.2025 в 10:49
В Бурятии завелся фейк тренера по вольной борьбе
Мошенники создали группу от имени Евгения Кузьмина
17.09.2025 в 09:32
Три полосы на Ербанова в Улан-Удэ ускорят движение транспорта
Кроме того, дорожники обезопасили пешеходный переход
17.09.2025 в 09:06
Субсидия на капремонт пенсионерам
Как получить?
17.09.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru