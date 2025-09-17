Баир Гармаев: «Теннис хүгжөөхэ талаар ехэ ажал ябуулнабди»
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын уялгануудые дүүргэгшэ Баир Гармаев столой теннисээр нээгдэhэн түбэй баяр ёhололдо хабаадаба. Теннисээр бэеэ hоридог зон энэ хэмжээ ябуулгада хабаадаhан байна. Буряад Уласта теннисээр бэеэ hорихо дуратай зон олон байна гээд Баир Гармаев тэмдэглээ.
«Энэ танхимай нээгдэхые үнинэй хүлеэгээбди. Буряад Улас доторнай тамирай олон залнууд нээгдэнэ. Энэ ехэ hайшаалтай. Теннис хүгжөөхэ талаар ехэ ажал ябуулнабди. Буряадай теннис наадагшад Россиин мүн дэлхэйн хэмжээндэ гаража, нютаг ороноо суурхуулхань дамжаггүй» гээд Баир Гармаев тэмдэглэбэ.
Худалдаа-наймаанай «Барис» бүлгэм энэ түб барилгада мүнгөөр туhалhан байна. 100 гаран сая түхэригтэ ажал ябуулагдаа.
Энэ түб барилгада горитой хубитаяа оруулhан зондо, мүн тамир хүгжөөлгын талаар ажал ябуулдаг hоригшодто Буряад Уласай Арадай Хуралай баярай бэшэгүүдые Баир Гармаев барюулhан байна.