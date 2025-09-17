Общество 17.09.2025 в 12:56

Баир Гармаев: «Теннис хүгжөөхэ талаар ехэ ажал ябуулнабди»

A- A+
Баир Гармаев: «Теннис хүгжөөхэ талаар ехэ ажал ябуулнабди»
Фото: Народный Хурал Бурятии

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын уялгануудые дүүргэгшэ Баир Гармаев столой теннисээр нээгдэhэн түбэй баяр ёhололдо хабаадаба. Теннисээр бэеэ hоридог зон энэ хэмжээ ябуулгада хабаадаhан байна. Буряад Уласта теннисээр бэеэ hорихо дуратай зон олон байна гээд Баир Гармаев тэмдэглээ.

«Энэ танхимай нээгдэхые үнинэй хүлеэгээбди. Буряад Улас доторнай тамирай олон залнууд нээгдэнэ. Энэ ехэ hайшаалтай. Теннис хүгжөөхэ талаар ехэ ажал ябуулнабди. Буряадай теннис наадагшад Россиин мүн дэлхэйн хэмжээндэ гаража, нютаг ороноо суурхуулхань дамжаггүй» гээд Баир Гармаев тэмдэглэбэ.

Худалдаа-наймаанай «Барис» бүлгэм энэ түб барилгада мүнгөөр туhалhан байна. 100 гаран сая түхэригтэ ажал ябуулагдаа.

Энэ түб барилгада горитой хубитаяа оруулhан зондо, мүн тамир хүгжөөлгын талаар ажал ябуулдаг hоригшодто Буряад Уласай Арадай Хуралай баярай бэшэгүүдые Баир Гармаев барюулhан байна.

Теги
народный хурал баир гармаев

Все новости

В Забайкалье шлягер Веры Сердючки напугал электорат
17.09.2025 в 13:51
Обеспечить теплом весь Улан-Удэ должны до 20 сентября
17.09.2025 в 13:32
В Улан-Удэ четверокурсник обчистил первокурсницу
17.09.2025 в 13:13
Баир Гармаев: «Теннис хүгжөөхэ талаар ехэ ажал ябуулнабди»
17.09.2025 в 12:56
Пять геологов утонули в озере в Забайкальском крае
17.09.2025 в 12:45
Буузы добрались до Беломорья
17.09.2025 в 12:17
Билеты в Китай из Иркутска подорожали после старта безвизовых поездок
17.09.2025 в 11:37
В Бурятии река Баргузин затопила дорогу в местности «Буксыкен»
17.09.2025 в 11:04
В Бурятии с 19 сентября снимут особый противопожарный режим
17.09.2025 в 10:49
В Бурятии водитель после жуткого ДТП потерял ногу и пассажира
17.09.2025 в 10:37
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В Забайкалье шлягер Веры Сердючки напугал электорат
Песня «Все будет хорошо» вызвала переполох на муниципальных выборах
17.09.2025 в 13:51
Обеспечить теплом весь Улан-Удэ должны до 20 сентября
На данный момент к отоплению подключили 70% объектов
17.09.2025 в 13:32
В Улан-Удэ четверокурсник обчистил первокурсницу
Он украл оставленный в фойе телефон вместе с зарядным устройством
17.09.2025 в 13:13
Буузы добрались до Беломорья
Бурятскую национальную кухню эффектно представил Буркоопсоюз на международном форуме в Архангельске
17.09.2025 в 12:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru