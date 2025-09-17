В Улан-Удэ четверокурсник обчистил первокурсницу

В одном из учебных заведений Улан-Удэ у первокурсницы украли телефон. Девушка оставила гаджет на зарядке в фойе. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.

Студентка обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска изъяли запись с видеокамер. На кадрах видно, как злоумышленник забрал оставленный без присмотра телефон вместе с зарядным устройством.

Вором оказался 21-летний студент 4-го курса. Он заявил следователям, что решил присвоить чужой смартфон себе.

По факту кражи завели уголовное дело.