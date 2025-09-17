Общество 17.09.2025 в 13:32

Обеспечить теплом весь Улан-Удэ должны до 20 сентября

На данный момент к отоплению подключили 70% объектов
A- A+
Текст: Карина Перова
Обеспечить теплом весь Улан-Удэ должны до 20 сентября
Фото: архив «Номер один»

В столице Бурятии подключили к отоплению 70% объектов. Об этом на планерном совещании в мэрии сегодня заявил председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Фёдоров. По его словам, постепенное подключение в социальных объектах и многоквартирных домах Улан-Удэ продолжается согласно утверждённого графика, в штатном режиме.

«В первую очередь производится подключение социально значимых объектов. По состоянию на 16 сентября всего по городу уже подключен 1761 объект, что составляет 70% от общего количества. Причем из 249 школ, детсадов и поликлиник осталось подключить чуть более 20. Что и будет сделано в ближайшие три дня», – сказал Федоров.

Отопительный сезон 2025-2026 года в Улан-Удэ начался 10 сентября. Благо цивилизации дают поэтапно – в течение десяти дней.

«На сегодняшний день идём по плану. 20 сентября – крайний день включения всех объектов», – заявил директор филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев.

Он заверил, что летняя ремонтная компания близится к концу: все работы на теплотрассах завершены. Проводится обратная засыпка траншей и восстановление благоустройства.

Также Соболев добавил, что на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и остальных котельных сформирован нормативный запас топлива. Мониторинг обеспеченности объектов теплоснабжения энергоносителем ведет КГХ.

Горожане могут узнать точный срок подключения дома к теплоснабжению в своей управляющей компании.

Теги
отопление

Все новости

В Забайкалье шлягер Веры Сердючки напугал электорат
17.09.2025 в 13:51
Обеспечить теплом весь Улан-Удэ должны до 20 сентября
17.09.2025 в 13:32
В Улан-Удэ четверокурсник обчистил первокурсницу
17.09.2025 в 13:13
Баир Гармаев: «Теннис хүгжөөхэ талаар ехэ ажал ябуулнабди»
17.09.2025 в 12:56
Пять геологов утонули в озере в Забайкальском крае
17.09.2025 в 12:45
Буузы добрались до Беломорья
17.09.2025 в 12:17
Билеты в Китай из Иркутска подорожали после старта безвизовых поездок
17.09.2025 в 11:37
В Бурятии река Баргузин затопила дорогу в местности «Буксыкен»
17.09.2025 в 11:04
В Бурятии с 19 сентября снимут особый противопожарный режим
17.09.2025 в 10:49
В Бурятии водитель после жуткого ДТП потерял ногу и пассажира
17.09.2025 в 10:37
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В Забайкалье шлягер Веры Сердючки напугал электорат
Песня «Все будет хорошо» вызвала переполох на муниципальных выборах
17.09.2025 в 13:51
В Улан-Удэ четверокурсник обчистил первокурсницу
Он украл оставленный в фойе телефон вместе с зарядным устройством
17.09.2025 в 13:13
Баир Гармаев: «Теннис хүгжөөхэ талаар ехэ ажал ябуулнабди»
17.09.2025 в 12:56
Буузы добрались до Беломорья
Бурятскую национальную кухню эффектно представил Буркоопсоюз на международном форуме в Архангельске
17.09.2025 в 12:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru