Обеспечить теплом весь Улан-Удэ должны до 20 сентября

В столице Бурятии подключили к отоплению 70% объектов. Об этом на планерном совещании в мэрии сегодня заявил председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Фёдоров. По его словам, постепенное подключение в социальных объектах и многоквартирных домах Улан-Удэ продолжается согласно утверждённого графика, в штатном режиме.

«В первую очередь производится подключение социально значимых объектов. По состоянию на 16 сентября всего по городу уже подключен 1761 объект, что составляет 70% от общего количества. Причем из 249 школ, детсадов и поликлиник осталось подключить чуть более 20. Что и будет сделано в ближайшие три дня», – сказал Федоров.

Отопительный сезон 2025-2026 года в Улан-Удэ начался 10 сентября. Благо цивилизации дают поэтапно – в течение десяти дней.

«На сегодняшний день идём по плану. 20 сентября – крайний день включения всех объектов», – заявил директор филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев.

Он заверил, что летняя ремонтная компания близится к концу: все работы на теплотрассах завершены. Проводится обратная засыпка траншей и восстановление благоустройства.

Также Соболев добавил, что на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и остальных котельных сформирован нормативный запас топлива. Мониторинг обеспеченности объектов теплоснабжения энергоносителем ведет КГХ.

Горожане могут узнать точный срок подключения дома к теплоснабжению в своей управляющей компании.