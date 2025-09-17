Общество 17.09.2025 в 13:51

В Забайкалье шлягер Веры Сердючки напугал электорат

Песня «Все будет хорошо» вызвала переполох на муниципальных выборах
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье шлягер Веры Сердючки напугал электорат
Фото: архив «Номер один»

Неожиданно заигравшая во время выборов в селе Красный Чикой разухабистая песня украинского артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, стала причиной возмущения жителей, доноса в полицию и вызова на избирательный участок сотрудников МВД. Проводится расследование.

Как сообщает портал «Чита.Ру», информацию об этом подтвердил глава Красночикойского района Забайкалья Евгений Гостев.

Известный шлягер, по словам главы, вызвал недоумение среди людей, некоторые из которых предположили, что случившееся могло быть чьим-то злым умыслом и провокацией.

«Мне позвонил другой кандидат, и я соответственно обратился в полицию. Они приехали, опросили свидетелей, кандидата, провели проверку. Предварительно установлено, что ничего противозаконного не произошло: артист не является иностранным агентом, его песни не запрещены к распространению в России», — пояснил он.

Евгений Гостев предположил, что инцидент мог произойти случайно — композиция оказалась в старом плейлисте, который включали ранее и не отсортировали.

По слова главы района, полиция еще проводит проверку и ее результат должны огласить в ближайшие дни.

забайкалье выборы

