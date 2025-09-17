Общество 17.09.2025 в 14:27

Гид и участник СВО из Бурятии скончался после тяжелого ранения

Дмитрий Будаев был членом Русского географического общества
Текст: Карина Перова
Гид и участник СВО из Бурятии скончался после тяжелого ранения
Фото: паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии»

После тяжелого ранения в голову в госпитале Ростова-на-Дону 3 сентября скончался участник СВО из Бурятии, гид и член Русского географического общества Дмитрий Будаев. О его гибели сообщили в паблике «Мемориал памяти военным из Бурятии» во ВКонтакте.

Дмитрию было 40 лет. У него остались супруга, дочь и сын. Он – родом из села Бичура. Вырос в многодетной семье, родители работали в органах внутренних дел. Был разносторонним человеком, занимался бизнесом в сфере строительства, включая разработку дизайна объектов, их возведение и отделку. Затем увлекся путешествиями, стал членом Русского географического общества, а после профессиональным гидом по Баргузинской долине.

Мужчина участвовал во многих региональных и российских конкурсах по созданию путеводителей, карт, составлению маршрутов. Занимал призовые места, например, в 2018 году взял Гран-при в Ульяновске за составление туристического маршрута «Золотой тропой старателя». Он успешно развивал экологический туризм, являлся одним из первых сельских туроператоров.   

Дмитрий Будаев в числе первых ушел на спецоперацию добровольцем – летом 2022 года. Был в составе ЧВК «Вагнер», затем, несмотря на неоднократные ранения, вновь и вновь заключал контракты и воевал в составе специального отряда инженерно-саперных войск Добровольческого корпуса им. генерала Д.М. Карбышева.

Боец имеет специальное воинское звание капитана, награждён тремя орденами Мужества, медаль «За отвагу», многочисленными ведомственными наградами, награждён чёрным крестом ЧВК «Вагнер», медалями «За взятие Бахмута», «Бахмутская мясорубка».

3 сентября его жизнь оборвалась.

«Со слов его командира, он уже находился в безопасном промежуточном месте, так как у него через две недели заканчивался контракт. Но он, услышав, что группу смежников атаковало целое звено дронов и там есть раненные, вызвался сопровождать группу эвакуации как опытный стрелок. Они тоже были атакованы дроном ждуном, Дмитрий успел сбить его, но расстояние было короткое. Осколок попал ему в голову. Вот так Будаев Дмитрий Анатольевич совершил свой последний подвиг», - рассказали в паблике.

На фронте он написал стихотворение, которое теперь стало эпитафией к его смерти:

... Если не вернусь к своей земле.

Значит гордо буду я над ней,

Пролетать, расправив крылья,

Тем орлом в далеких небесах...

Церемония прощания с бойцом пройдет 21 сентября в 10:00 в Улан-Удэ (ул. Борсоева, 1а/1, ритуальный зал «Вечность»). Вынос состоится 22 сентября в 11:00 в селе Курумкан (ул. Балдакова, 15а).

