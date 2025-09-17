В семье из Муйского района Бурятии родился 11-й ребенок

В Муйском районе Бурятии 4 сентября произошло пополнение в семье Кузьминых – у них появилась на свет девочка, ставшая одиннадцатым ребёнком.

15 сентября ее рождение зарегистрировали в районном секторе ЗАГС РБ. Малышку назвали красивым именем Таисия.

Консультант сектора Кристина Шрейдер поздравила родителей с радостным событием и вручила свидетельство о рождении дочери, пожелав крепкого здоровья и благополучия всей семье.

Напомним, ранее министр здравоохранения региона Евгения Лудупова поздравила семью Ринчиновых с рождением 10-го ребенка.