В семье из Муйского района Бурятии родился 11-й ребенок
Пополнение произошло в семье Кузьминых
Текст: Карина Перова
В Муйском районе Бурятии 4 сентября произошло пополнение в семье Кузьминых – у них появилась на свет девочка, ставшая одиннадцатым ребёнком.
15 сентября ее рождение зарегистрировали в районном секторе ЗАГС РБ. Малышку назвали красивым именем Таисия.
Консультант сектора Кристина Шрейдер поздравила родителей с радостным событием и вручила свидетельство о рождении дочери, пожелав крепкого здоровья и благополучия всей семье.
