Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ремонт дороги на улице Пушкина

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел в рабочую приемку обновленного участка дороги по улице Пушкина. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировано 1,14 км дорожного покрытия от улицы Хоца Намсараева до улицы Юных Коммунаров.

– После модернизации теплотрассы №3 мы восстановили и улучшили качество дороги. Сегодня проверяем полотно и тротуары. Есть небольшие недочеты – например, не сразу учли популярную народную тропу. Поэтому на этом месте сделаем дополнительный пешеходный переход, – отметил Игорь Шутенков.

На обновленном участке обустроены двухполосная проезжая часть шириной семь метров, тротуары по два метра с обеих сторон и парковочные места. Важным изменением стал новый сквозной проезд в районе БГСХА.

– Обновленная улица стала важной транспортной артерией, соединяющей микрорайоны Элеватор и Шишковка. В будущем улица войдет в транспортную развязку, которая свяжет улицы Борсоева и Радикальцева. Отдельно отмечу, что в ходе программы «Зеленый город» на месте старых деревьев высадят пирамидальные тополя. Часть работ проведут уже в этом году, а после успешной зимовки продолжат озеленение весной следующего года, – рассказал руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.

Благоустройство дороги продолжится. В следующем году, помимо озеленения, планируется провести освещение вдоль тротуара.

– Наконец-то после ремонта открылась дорога. Приятно, что учли наши пожелания и сделали ограждения, что обезопасит дорожное движение. Теперь у нас здесь ровный асфальт, удобные тротуары, новые парковочные места. Ура, - делится эмоциями жительница микрорайона Елена Шахунова.

Всего в этом году в Улан-Удэ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют 11 дорожных участков. С 2017 года в городе по нацпроектам обновлено 154 участка дорог, благодаря чему 85% городских магистралей соответствуют нормативным требованиям.