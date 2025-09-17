Общество 17.09.2025 в 16:14

Хирурги Улан-Удэ столкнулись с «зеркальным» аппендицитом

Он находился у пациентки с левой стороны
Текст: Карина Перова
Хирурги Улан-Удэ столкнулись с «зеркальным» аппендицитом
Фото: БСМП

В Улан-Удэ хирурги БСМП столкнулись с удивительным клиническим случаем – 28-летней пациентке удалили аппендицит слева. Это явление называют транспозицией внутренних органов (зеркальное расположение). Такая биологическая аномалия встречается всего лишь у 1 из 10 тысяч человек.

Девушка попала в больницу экстренно, она находилась в столице Бурятии в командировке. Та пожаловалась на острые боли в левой подвздошной области, сопровождавшиеся головокружением и сильной болью.

«Несмотря на необычное положение болей, наши специалисты быстро поставили диагноз острого аппендицита, подтвердив диагноз современными методами диагностики. Женщина шутливо отмечает, что на УЗИ ей часто приходится просить врачей устанавливать датчики с другой стороны», - рассказали в больнице.

