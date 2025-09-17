Не платить за услуги ЖКХ можно будет до 15 числа

На рост неплатежей и просрочек за коммунальные услуги из-за падения доходов населения и роста стоимости услуг ЖКХ с 1 июля в Госдуме отреагировали… переносом сроков оплаты.

В Госдуме напомнили, что с марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам Колунова, изменение направлено на повышение удобства для граждан, поскольку зарплаты у людей поступают в разные дни — не только 1-го или 10-го, но часто 12-го или 15-го числа. Перенос срока оплаты позволит избежать роста просрочек и начисления штрафов.

С момента вступления в силу новых правил управляющие компании не смогут устанавливать иной срок оплаты жилых и коммунальных услуг.

Закон об изменении сроков оплаты услуг ЖКХ нижняя палата парламента приняла в июне, накануне общероссийского повышения стоимости услуг ЖКХ (на 11-17% в зависимости от региона). Тогда Колунов уже объяснил принятие закона предотвращением просрочек оплаты услуг ЖКХ.