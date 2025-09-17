Глава Бурятии открыл в 103 микрорайоне Улан-Удэ новую поликлинику

Сегодня в 103 микрорайоне Улан-Удэ открыли новую поликлинику. В торжественном мероприятии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. Медучреждение построили в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», оно рассчитано на обслуживание более 36 тысяч человек, в том числе около 13 тысяч детей.

Ранее здесь работал филиал, который размещался в простой квартире. А сейчас это современное медицинское учреждение площадью свыше 5000 кв.м., с полноценными детским и взрослым отделениями, 148 кабинетами и всем необходимым оборудованием.

«В поликлинику пришли 80 новых медицинских работников – врачи, фельдшеры, медсёстры. Это стало возможным, благодаря системной работе по целевой подготовке кадров, и вообще, чтобы не только строить, но и обеспечивать учреждения квалифицированными специалистами», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Общий объём финансирования составил более 813 млн рублей, из них 45 млн рублей направлено на оснащение: это и офтальмологическое оборудование, и УЗИ, и цифровая флюорография, и многое другое.

«Прежде всего, это новый формат планировочного решения. В городе еще такого нет, это первая поликлиника, где предусмотрена оптимальная маршрутизация с отдельными блоками профилактики, лучевой диагностики, предусмотрены и отдельные небольшие фильт-боксы для оказания неотложной медицинской помощи. Конечно, это долгожданное событие в жизни юго-западной части города», - отметила главный врач поликлиники № 2 Виктория Колмакова.

Глава добавил, что новая поликлиника стала частью комплексного развития 103 микрорайона. Там уже возвели детский сад, школы, спортивные объекты (центр единоборств «Патриот»). «Создаем все условия для комфортной и хорошей жизни в микрорайоне. Всем нашим жителям – крепкого здоровья, а медицинским работникам – хороших условий. Пусть пациенты приходят только на медосмотры», - пожелал Алексей Цыденов.

«В квартале я проживаю более 30 лет. За это время, конечно, инфраструктура очень сильно поменялась, за что мы безмерно благодарны главе республики. Вспоминаются те года, когда мы в трехкомнатной квартире была амбулатория. В одной комнате была взрослое отделение, во второй – детское, и одна комната – прививочная. Это конечно, небо и земля. Это такой подарок! От имени жителей мы благодарим», - делится впечатлениями жительница микрорайона Оксана Петрова.