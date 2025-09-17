Общество 17.09.2025 в 17:42

Мэр Улан-Удэ: «Поликлинику в 103 микрорайоне ждали очень долго»

Игорь Шутенков принял участие в открытии этого важного соцобъекта
A- A+
Текст: Карина Перова
Мэр Улан-Удэ: «Поликлинику в 103 микрорайоне ждали очень долго»
Фото: ТГ-канал Игоря Шутенкова

Открытие важного соцобъекта, новой поликлиники в 103 микрорайоне, прокомментировал и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. По его словам, все местные жители ждали ее очень долго.

«Несмотря на то, что этот микрорайон стал застраиваться еще в 80-ые годы прошлого века, поликлиники здесь не было никогда. Теперь проживающие здесь и в других микрорайонах 36 тысяч жителей, из которых почти 13 тысяч детей, будут получать медпомощь рядом с домом», - написал мэр с своем телеграм-канале.

Игорь Шутенков добавил, что город планирует совместно с минздравом РБ открыть в школе № 63 детский стоматологический кабинет. Помещение есть, оборудование есть, осталось только получить лицензию.

«За несколько лет мы построили в сотых микрорайонах Центр Единоборств, Волейбольный центр, футбольное поле, школы №108 и №60, детский сад. В планах – строительство путепровода. Будем развивать микрорайон и дальше!», - заключил градоначальник.

Теги
Игорь Шутенков поликлиника 103 микрорайон

Все новости

Марина Кочерина заняла кресло замминистра транспорта Бурятии
17.09.2025 в 18:12
В Братске решили отказаться от охранников в школах
17.09.2025 в 17:57
В Улан-Удэ воздвигли памятник пожарным и спасателям
17.09.2025 в 17:51
Мэр Улан-Удэ: «Поликлинику в 103 микрорайоне ждали очень долго»
17.09.2025 в 17:42
Глава Бурятии открыл в 103 микрорайоне Улан-Удэ новую поликлинику
17.09.2025 в 17:05
Не платить за услуги ЖКХ можно будет до 15 числа
17.09.2025 в 16:46
Экс-глава минсельхоза Бурятии спустил деньги на свой день рождения и фуршеты
17.09.2025 в 16:40
Хирурги Улан-Удэ столкнулись с «зеркальным» аппендицитом
17.09.2025 в 16:14
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ремонт дороги на улице Пушкина
17.09.2025 в 15:50
В Улан-Удэ снова пройдет будаевский турнир
17.09.2025 в 15:39
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В Братске решили отказаться от охранников в школах
В бюджете не хватило денег на оплату ЧОПам
17.09.2025 в 17:57
В Улан-Удэ воздвигли памятник пожарным и спасателям
Его открыли возле здания МЧС
17.09.2025 в 17:51
Глава Бурятии открыл в 103 микрорайоне Улан-Удэ новую поликлинику
Она рассчитана на обслуживание более 36 тысяч человек
17.09.2025 в 17:05
Не платить за услуги ЖКХ можно будет до 15 числа
В России переносятся сроки оплаты из-за просрочек
17.09.2025 в 16:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru