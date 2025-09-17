Мэр Улан-Удэ: «Поликлинику в 103 микрорайоне ждали очень долго»

Открытие важного соцобъекта, новой поликлиники в 103 микрорайоне, прокомментировал и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. По его словам, все местные жители ждали ее очень долго.

«Несмотря на то, что этот микрорайон стал застраиваться еще в 80-ые годы прошлого века, поликлиники здесь не было никогда. Теперь проживающие здесь и в других микрорайонах 36 тысяч жителей, из которых почти 13 тысяч детей, будут получать медпомощь рядом с домом», - написал мэр с своем телеграм-канале.

Игорь Шутенков добавил, что город планирует совместно с минздравом РБ открыть в школе № 63 детский стоматологический кабинет. Помещение есть, оборудование есть, осталось только получить лицензию.

«За несколько лет мы построили в сотых микрорайонах Центр Единоборств, Волейбольный центр, футбольное поле, школы №108 и №60, детский сад. В планах – строительство путепровода. Будем развивать микрорайон и дальше!», - заключил градоначальник.