В Улан-Удэ воздвигли памятник пожарным и спасателям

Сегодня в Улан-Удэ возле здания МЧС по улице Димитрова торжественно открыли памятник пожарным и спасателям.

«Этот памятник – символ нашей благодарности пожарным и спасателям, которые первыми приходят на помощь: защищают наши дома и города от огня и чрезвычайных ситуаций», - сказал председатель комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации города Валерий Вильдавский.

В пресс-службе Народного Хурала Бурятии добавили, что идея возведения монумента появилась 4 года назад. Эскиз разработали московские скульпторы Ирина Макарова и Максим Батаев. Памятник изготовили в мастерской «Лотос» под руководством Бальжира Цыжипова и Даримы Будахандаевой.

Средства на эти цели собрали действующие сотрудники службы, ветераны пожарной охраны и гражданской обороны. Также помогли меценаты и неравнодушные жители республики.