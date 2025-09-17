В Братске решили отказаться от охранников в школах

С наступившего учебного года на входе в школах Братска не сидят сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП) сообщила депутат городской думы Лариса Павлова. Как отметила вице-мэр Марина Зубакова, в городском бюджете нет требуемых на это 175 миллионов рублей. Получить средства от федерального министерства не получилось: чиновники ответили, что за охрану зданий отвечают муниципалитеты, а за безопасность образовательного процесса в целом – регион.

Павлова считает недопустимым, что школы остались без охраны «в нынешней геополитической ситуации». Депутаты будут обращаться в правительство области и Ассоциацию муниципальных образований, чтобы найти средства.

В связи с сокращением доходной части бюджета и ростом расходов даже в таких экономически развитых регионах как Иркутская область, начали наблюдаться сокращения самых важных статей, как охрана. Это тем более актуально, что число психически неуравновешенных граждан за последние годы выросло в целом по стране.