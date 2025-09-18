В Тунке опять курортный передел

Непонятные вещи происходят в поселке Аршане Тункинского района. На профсоюзную организацию подали заметный имущественный иск. Истцом выступает ООО «Курорты Бурятии».

Курортный гигант атакует

Название этой фирмы известно в республике. Несколько лет назад бурятские курорты «Аршан» и «Горячинск», которые много лет находились в собственности профсоюзов, перешли в собственность данного хозяйствующего субъекта.

После смены собственника имущественного комплекса, конечно, возникали определенные моменты, вызывавшие вопросы. Наподобие того, что имущество сменило хозяина, а лицензии на минеральные источники, воду которых данные курорты используют при оздоровлении своих клиентов, остались в ведении профсоюзной стороны. Непосредственным их держателем продолжало быть СКУП «Байкалкурорт».

Но о каких-то заметных, именно имущественных вопросах слышно не было. «Курорты Бурятии» все эти годы жили. В прошлом году высокие чиновники республиканского правительства даже посетили в тункинском поселке Аршане место реализации инвестпроекта фирмы.

- Проект направлен на развитие курорта «Аршан» путем ремонта существующих зданий курорта и строительства нового корпуса с благоустройством территории. В рамках проекта планируется увеличение номерного фонда до 405 номеров от 280 существующих. Реализация проекта в рамках ТОР одобрена правительством Российской Федерации, - рассказывали тогда в Минэкономики Республики Бурятия.

Сегодня, как гласит ЕГРЮЛ, среди учредителей ООО «Курорты Бурятии» (уставный капитал 10 000 рублей) основным является ООО «Инвестстрой», которое обладает 51% «уставника». Среди прочих о профсоюзах нам напоминает только ООО «Профкурорты Бурятии» с 15%. Правда не очень понятно, откуда взялось такое громкое название, так как ЕГРЮЛ говорит, что его учредителем является физическое лицо.

История с продажей курортов началась в 2018 году, когда выяснилось, что профильное профсоюзное предприятие «Байкалкурорт» накопило почти 100 млн рублей долгов.

Из начавшейся новой имущественной истории можно сделать вывод, что фирму, в руках которой находятся самые, вероятно, знаменитые курорты республики, обуяло желание присовокупить к этому богатству новые активы, еще числящиеся за защитниками бурятских трудящихся.

Желаний много, денег мало

В своем иске к Союзу «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» владельцы курорта «Аршан» подняли вопрос о признании за «Курортами Бурятии» права собственности на ряд объектов недвижимого имущества в тункинском Аршане.

В списке желаний 17 пунктов.

Прежде всего ООО указало в нем столярный цех, питьевой павильон, столовую, клуб. Затем речь идет о ЛФК, гараже, здании кафе, нежилом помещении (корпус № 6), селезащите, здании спального корпуса и его котельной, корпусах № 21, 23, продуктовом и мясопродуктовом складах, хранилище минеральной воды, овощехранилище.

По некоторым пунктам истец, одновременно с признанием своего права собственности, просит Фемиду признать недействительным зарегистрированное право собственности профсоюзов.

Желая получить себе все перечисленное, истец не смог найти денег, чтобы уплатить госпошлину в размере 597 272 рубля. Представитель ООО ходатайствовал о рассрочке, предоставил документы, и ему сопутствовал успех. Фемида приняла во внимание аргумент, что ООО «Курорты Бурятии» является организацией социальной направленности и оказывает услуги по оздоровлению населения на курорте «Горячинск» на берегу Байкала в другом районе Бурятии.

«Доход общества зависит от наполняемости курорта и сезона. Невозможность оплаты государственной пошлины подтверждена представленными документами: справкой об остатках денежных средств на счетах, ведомостью о начислении процентов по кредитным договорам, кредитным соглашением от 27.01.2021, справкой о размере заработной платы за июнь. Это свидетельствует о неудовлетворительном финансовом состоянии общества, суд признает ходатайство истца о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины обоснованным и подлежащим удовлетворению», - также заключил суд.

Отсрочку предоставили до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения искового заявления, но не более чем на один год.

Абсолютно непонятно, зачем фирме, финансы которой пребывают в неудовлетворительном состоянии, выдвигать иск о новых активах. Судя по всему, они по неизвестной причине не были проданы профсоюзами несколько лет назад, когда в руки ООО ушел основной имущественный комплекс курорта «Аршан». Неужели сейчас «Курорты Бурятии» через суд решили попытаться взять эти «курортные остатки» бесплатно?

Профсоюзы спокойны

Как известно, профсоюзы являются общественной организацией. На наш взгляд, отличительной чертой таких организаций является открытость, готовность к разговору. «Номер один» связался с Викторией Абашеевой, лидером бурятских профсоюзов, чтобы получить комментарий по поводу этого имущественного процесса, который активно развивается.

Она отметила, что это простое дело, нет никакого захвата или чего-то подобного, все идет в юридическом поле. По словам профлидера, некоторых объектов уже нет фактически. Никаких значимых пояснений не дала. Как нам показалось, Виктория Абашеева очень спокойно относится к разбирательству.

Уверена в победе профсоюзов? Или все эти многочисленные пункты не нужны профсоюзам? Если не нужны, то почему бы профсоюзам просто не отказаться от своего зарегистрированного права на список желаний ООО «Курорты Бурятии»? Без суда. Ну или продать курортным коммерсантам скопом за символическую сумму в один рубль? Да хоть подарить… И смысла в иске не будет, так как ООО получит желаемое и зарегистрирует на себя.

Между тем ООО как будто бы не очень доверяет ответчикам-профсоюзам. Истец инициировал наложение запрета Росреестру проводить регистрационные действия в отношении оспариваемых объектов в Аршане. И суд вновь выступил на стороне коммерсантов. Так что профсоюзы теперь не смогут продать ничего из искового списка. Пока нам неясно, зачем ООО данное имущество. Может быть, это как-то относится к инвестпроекту, с которым в том году ознакомились в Аршане республиканские чиновники?

Официальная позиция профсоюзов Бурятии, отраженная в материалах дела, такова - «представитель ответчика возражал против исковых требований».

В отношении объектов, по которым ООО хочет признать недействительным зарегистрированное право собственности профсоюзов, последние ходатайствовали об истребовании в соответствующем госоргане информации в отношении них. Такое чувство, что профсоюзы сомневаются, обладают ли они правом собственности на объекты… Также ответчик заявил о пропуске ООО срока исковой давности.

В общем, ситуация для нас весьма непонятная. А суд дипломатично пояснил сторонам, что они вправе все урегулировать путем примирения, включая мировое соглашение. Недавно суд завершил привлечение к процессу третьих лиц, и все вступает в решающую фазу. Поглядим, произойдет ли в Тункинском районе очередное перераспределение собственности.