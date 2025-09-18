Общество 18.09.2025 в 09:07

С жителей Бурятии начнут списывать деньги с карт за долги по налогам

С 1 ноября налоговики получили право снимать их без суда
Текст: Иван Иванов
С жителей Бурятии начнут списывать деньги с карт за долги по налогам
Фото: архив «Номер один»

С 1 ноября у граждан страны начнут автоматически списывать деньги с карт за долги по налогам без суда. После уведомления о задолженности на «Госуслугах» средства будут списываться напрямую, предупредили эксперты. Однако у налогоплательщиков есть 30 дней, чтобы написать возражение, сообщается на сайте ФНС.

Как сообщает портал Klerk.ru, чтобы успеть подать возражение, нужно отслеживать все поступающие сообщения, документы и уведомления из налоговой и внимательно относиться к изложенной информации. УФНС предупреждает: если не согласны с суммой задолженности – можно подать возражение в течение 30 дней через ЛК на сайте ФНС, через сервис «Обратиться в ФНС России» (https://www.nalog.gov.ru/rn92/service/obr_fts/), (https://www.nalog.gov.ru/rn92/service/obr_fts/) Госуслуги, по почте или лично.

Во время рассмотрения возражения спорная сумма взысканию не подлежит. В случае, если спор не урегулирован, взыскание пройдет в судебном порядке.   

Если подали возражение, сумма, с которой налогоплательщик не согласен, исключается из его ЕНС и до окончательного решения суда не может быть взыскана.

налоги

