В Бурятии комиссия посетит районы, по которым ударила засуха

В Бурятии на следующей неделе правительственная комиссия оценит последствия засухи в наиболее пострадавших районах. В составе комиссии будут представители регионального минсельхозпрода, Россельхозцентра, минимущества и аграрного комитета Народного Хурала.

Плачевная ситуация наблюдается в Еравнинском (выполнено лишь 10% плана кормозаготовки), Селенгинском (11%) и Кижингинском районах (40%). В профильном министерстве отметили, что на данный момент по республике план по кормозаготовке выполнили на 51,3%.

«На естественных сенокосных угодьях в наиболее пострадавших районах наблюдается критическое положение – урожайность не превышает 2,5-6 ц/га», - сказал начальник отдела минсельхозпрода РБ Дмитрий Маляров.

Члены комиссии подготовят комплексные рекомендации по преодолению последствий засухи и предотвращению подобных кризисов в будущем. Особое внимание уделят вопросам страхования урожая и развития системы мелиорации в наиболее уязвимых районах.

Напомним, в ряде районов региона вводили режим ЧС из-за засухи.