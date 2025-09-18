Общество 18.09.2025 в 09:35

В Улан-Удэ отправили в СИЗО стрелка, ранившего 13-летнюю девочку

Его заключили под стражу на два месяца
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

Квартирного стрелка, ранившего 13-летнюю девочку из пневматического оружия во дворе многоэтажного дома по улице Микояна в Улан-Удэ, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в Железнодорожном районном суде.

Напомним, все произошло 10 сентября. Хулиган открыл стрельбу из окна – пуля угодила школьнице в спину, пробив кожаную куртку. У ребенка выскочил синяк. Мужчину задержали 12 сентября. Возбуждено уголовное дело (по ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По соответствующему постановлению судьи любителя пневматического оружия заключили под стражу до 11 ноября.

В Улан-Удэ отправили в СИЗО стрелка, ранившего 13-летнюю девочку
