Общество 18.09.2025 в 10:15

Жительница Бурятии выиграла почти 750 тысяч рублей на проект «В селе весело»

Грант получила активистка из Корсаково
A- A+
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии выиграла почти 750 тысяч рублей на проект «В селе весело»
Фото: Кабанск-инфо.24/7

Жительница села Корсаково Кабанского района Екатерина Онтобоева представила Бурятию на Всероссийском молодежном форуме «Ростов» и одержала победу в грантовом конкурсе Росмолодёжь.Гранты.

Главная цель форума – развитие инфраструктуры сельских территорий и всесторонняя поддержка сельской молодёжи. Проект девушки «Комплексная программа развития и поддержки сельской молодёжи Кабанского района «В селе весело» получил финансирование – 748 420 рублей.

«Екатерина – активный общественный деятель, член Молодёжного правительства Бурятии и председатель правления МОО «Молодёжь Корсаково». Поздравляем Екатерину с заслуженной победой и желаем успешной реализации проекта. Гордимся!», - прокомментировали в администрации района.

Теги
грант молодежь

Все новости

Тимлюйский цементный завод награжден за высокую социальную эффективность
18.09.2025 в 11:35
Жители Бурятии продолжают создавать стихийные свалки
18.09.2025 в 11:29
Возле парка Орешкова в Улан-Удэ вновь заработал цирк-шапито
18.09.2025 в 11:12
В Бурятии маршрутчика уволили за опасное вождение
18.09.2025 в 10:47
В Монголии создали виртуальную зону
18.09.2025 в 10:26
Жительница Бурятии выиграла почти 750 тысяч рублей на проект «В селе весело»
18.09.2025 в 10:15
В Бурятии пьяный мотоциклист без прав отправил на тот свет своего пассажира
18.09.2025 в 09:58
Центр Улан-Удэ окутал дым из «китайки»
18.09.2025 в 09:45
В Улан-Удэ отправили в СИЗО стрелка, ранившего 13-летнюю девочку
18.09.2025 в 09:35
В Бурятии комиссия посетит районы, по которым ударила засуха
18.09.2025 в 09:20
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
Жители Бурятии продолжают создавать стихийные свалки
В Кяхте выбросили хлам из автомобиля
18.09.2025 в 11:29
Возле парка Орешкова в Улан-Удэ вновь заработал цирк-шапито
Огороженная территория долгое время пустовала
18.09.2025 в 11:12
В Монголии создали виртуальную зону
Вместо уголовников в ней будут сидеть IT-шники
18.09.2025 в 10:26
В Улан-Удэ отправили в СИЗО стрелка, ранившего 13-летнюю девочку
Его заключили под стражу на два месяца
18.09.2025 в 09:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru