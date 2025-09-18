Жительница Бурятии выиграла почти 750 тысяч рублей на проект «В селе весело»

Жительница села Корсаково Кабанского района Екатерина Онтобоева представила Бурятию на Всероссийском молодежном форуме «Ростов» и одержала победу в грантовом конкурсе Росмолодёжь.Гранты.

Главная цель форума – развитие инфраструктуры сельских территорий и всесторонняя поддержка сельской молодёжи. Проект девушки «Комплексная программа развития и поддержки сельской молодёжи Кабанского района «В селе весело» получил финансирование – 748 420 рублей.

«Екатерина – активный общественный деятель, член Молодёжного правительства Бурятии и председатель правления МОО «Молодёжь Корсаково». Поздравляем Екатерину с заслуженной победой и желаем успешной реализации проекта. Гордимся!», - прокомментировали в администрации района.