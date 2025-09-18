Общество 18.09.2025 в 10:26

В Монголии создали виртуальную зону

Вместо уголовников в ней будут сидеть IT-шники
Текст: Иван Иванов
В правительства Монголии приняли решение о создании виртуальной зоны. Там сконцентрируют IT-дарования, создадут им все условия для воплощения новых решений и технологий, в том числе в области ИИ. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Одновременно были утверждены правила работы виртуальной зоны для поддержки производства информационных технологий. А также правила предоставления налоговой и неналоговой поддержки юридическим лицам, зарегистрированным в виртуальной зоне.

Теперь юридические лица, зарегистрированные в виртуальной зоне, имеют право на получение всесторонней поддержки. В частности, в компании работающие в виртуальной зоне освобождаются от уплаты подоходного налога. Кроме того, юридические лица, оказывающие финансовую поддержку и содействие в рамках социальной ответственности, имеют право на налоговые льготы.

Технологическим компаниям предоставляется девять видов поддержки, включая: гранты для покрытия расходов на патентование; финансирование затрат на сертификацию в соответствии с международными стандартами качества; возмещение взносов на социальное страхование; гранты в размере до 40% от общей стоимости проектов в области искусственного интеллекта; премии и поощрения для владельцев патентов; поддержку до 70 % затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для стартапов; предоставление гарантий по кредитным обязательствам; финансирование части процентной ставки по кредитам; расчет ускоренной амортизации имущества.

Создание виртуальной зоны, как отмечают монгольские чиновники, «направлено на внедрение лучших международных практик и ускорение технологического развития». Ожидается, что эта инициатива станет значимым шагом в развитии экспортноориентированных продуктов и услуг, основанных на интеллектуальной собственности и независимых от добычи природных ресурсов.

Пока же большинство IT-компаний в Монголии находятся на стадии становления и еще не достигли уровня зрелости, характерного для иностранных предприятий. Такая ситуация обусловлена отсутствием благоприятных инвестиционных условий, государственной поддержки и финансирования, что создает определённые риски для стартапов при участии в международных акселерационных программах, осуществлении деятельности и релокации за рубеж.

монголия виртуальная зона

