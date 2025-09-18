Возле парка Орешкова в Улан-Удэ вновь заработал цирк-шапито

Возле парка имени Орешкова в Улан-Удэ спустя несколько лет заработал цирк-шапито. Огороженная территория долгое время пустовала.

Представителям Народного фронта в минкультуры Бурятии пояснили, что ранее купол шапито признали аварийным. В 2023-2024 годы цирк решал вопрос по дальнейшей его деятельности.

В прошлом году объявили конкурс на аренду шатра, но заявок на него не поступило. В итоге летом цирк купил другой шапито, а в сентябре сообщил о запуске новой шоу-программы.

«Сейчас в шатре уже идут выступления. Территорию, согласно ответу минкультуры, озеленят – посадят деревья и кустарники», - отметили в ОНФ по РБ.