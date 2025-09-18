Общество 18.09.2025 в 11:12
Возле парка Орешкова в Улан-Удэ вновь заработал цирк-шапито
Огороженная территория долгое время пустовала
Текст: Карина Перова
Возле парка имени Орешкова в Улан-Удэ спустя несколько лет заработал цирк-шапито. Огороженная территория долгое время пустовала.
Представителям Народного фронта в минкультуры Бурятии пояснили, что ранее купол шапито признали аварийным. В 2023-2024 годы цирк решал вопрос по дальнейшей его деятельности.
В прошлом году объявили конкурс на аренду шатра, но заявок на него не поступило. В итоге летом цирк купил другой шапито, а в сентябре сообщил о запуске новой шоу-программы.
«Сейчас в шатре уже идут выступления. Территорию, согласно ответу минкультуры, озеленят – посадят деревья и кустарники», - отметили в ОНФ по РБ.
