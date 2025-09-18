Жители Бурятии продолжают создавать стихийные свалки

В Бурятии жители Кяхты выбросили хлам из автомобиля – старую мебель и бытовой мусор. Стихийную свалку устроили на горе, юго-западнее улиц А. Кузькина и Р. Цырено.

«Просим срочно вывезти оставленный мусор в специально отведенные для этого места. В ином случае заявление о привлечении к ответственности и материалы фото- и видеофиксации будут направлены в Бурприроднадзор», - прокомментировали в администрации города.

Штраф за выброс мусора из автомобиля или прицепа для граждан составляет от 10 до 50 тыс. руб.; для должностных лиц – от 20 до 80 тыс. руб.; для юр. лиц – от 30 до 120 тыс. руб. А с использованием грузовиков, прицепов, тракторов: для граждан – от 40 до 50 тыс. руб.; для юр. лиц – от 100 до 120 тыс. руб.