Общество 18.09.2025 в 11:59

В Улан-Удэ продлили срок содержания в СИЗО директору СОШ № 43

Николая Кычакова обвиняют в получении взятки и мошенничестве
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ продлили срок содержания в СИЗО директору СОШ № 43 Николаю Кычакову, которого обвиняют в получении взятки, а также в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Он будет находиться под стражей до 19 октября – в Советском районном суде удовлетворили соответствующее ходатайство следователя.

По данным следствия, в августе 2021 года Кычаков, будучи директором общеобразовательного учреждения, состоял в комиссии по приему строительно-монтажных и иных работ. Используя свои полномочия, тот стал угрожать, что не примет работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса. Он потребовал с представителя подразделения оказать услуги по ремонту своего личного автомобиля, что считается взяткой. Взамен директор пообещал беспрепятственно принять работу подрядчика.

«Также в декабре 2023 года Кычаков, используя свое служебное положение директора школы, вынес приказ о выплате денежного вознаграждения из экономии фонда оплаты труда работникам школы, после чего потребовал у последних вернуть ему денежные средства, полученные ими ранее в виде премии, в общей сумме 400 тысяч рублей», - рассказали в Советском районном суде.

Теги
директор школы СИЗО Николай Кычаков

ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

