Общество 18.09.2025 в 12:12

Жителей района Бурятии отпустят на картошку

Пятница станет дополнительным выходным днем
Текст: Карина Перова
Жителей района Бурятии отпустят на картошку
Фото: архив «Номер один»

В Заиграевском районе Бурятии введут дополнительный выходной день, чтобы люди смогли убрать урожай.

Местные власти призывают руководителей бюджетных учреждений отпустить рабочих на копку картошки завтра, 19 сентября. Глава муниципалитета Лариса Волкова подписала соответствующее распоряжение.

А руководителям образовательных учреждений рекомендовано предусмотреть корректировку учебного плана.

картофель выходной



