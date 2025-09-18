Два жителя Бурятии нарубили деревьев на 1,3 млн рублей

Двух жителей Бурятии будут судить за незаконную рубку леса на сумму свыше 1,3 млн рублей. С февраля по март «черные лесорубы» орудовали на территории Кабанского лесничества.

Всего они срубили 11 деревьев (сосны и лиственницы). Причиненный ущерб оценили в 1,3 млн рублей. Орган расследования наложил арест на имущество обвиняемых стоимостью 2,1 млн рублей.

«Полученная в ходе преступной деятельности древесина общей стоимостью 210 тыс. рублей реализована в пользу государства. Уголовное дело направлено в Кабанский районный суд для рассмотрения по существу», - отметили в прокуратуре Бурятии.