Общество 18.09.2025 в 12:28

Два жителя Бурятии нарубили деревьев на 1,3 млн рублей

Они предстанут перед судом
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Двух жителей Бурятии будут судить за незаконную рубку леса на сумму свыше 1,3 млн рублей. С февраля по март «черные лесорубы» орудовали на территории Кабанского лесничества.

Всего они срубили 11 деревьев (сосны и лиственницы). Причиненный ущерб оценили в 1,3 млн рублей. Орган расследования наложил арест на имущество обвиняемых стоимостью 2,1 млн рублей.

«Полученная в ходе преступной деятельности древесина общей стоимостью 210 тыс. рублей реализована в пользу государства. Уголовное дело направлено в Кабанский районный суд для рассмотрения по существу», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Теги
черные лесорубы

ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

