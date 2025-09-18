Общество 18.09.2025 в 12:49

В Бурятии проверят гены КРС

В республике намерены развивать работу по изучению состояния имеющегося поголовья крупного рогатого скота
Текст: Служба информации «Номер один»
Фото: архив «Номер один»

Цель состоит в повышении качества поголовья и предотвращении его вырождения из-за долгого близкородственного скрещивания. Ведь случаи, которые можно отнести к вырождению КРС, в регионе уже отмечались.

В ГКУ «Государственная племенная служба Республики Бурятия» разработана дорожная карта по организации и проведению экспедиционного обследования крупного рогатого скота у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции в пилотном районе Бурятии.

Специалисты намерены определить породную принадлежность скота, наличие недоразвития животных по фенотипическим признакам. В дальнейшем полученные сведения будут использоваться при принятии решения о том, необходим ли где-то завоз производителей определенных пород. То есть насколько нужна «свежая кровь».

- Вопрос финансирования такого исследования на сегодня прорабатывается, - отметили «Номер один» в минсельхозе республики.

Доля чистопородного скота составляла в прошлом году в республике всего около 4 % (15 602 головы).

- По данным Росстата на 1 июля 2025 года, в Республике Бурятия насчитывается 393 137 голов крупного рогатого скота, - отметили в минсельхозе.

Республиканская госплемслужба имеет в своем составе лабораторию молекулярно-генетической экспертизы. Она проводит генетические исследования на достоверность происхождения и отсутствие генетических аномалий сельскохозяйственных животных.

Лаборатория имеет свидетельство о регистрации в Государственном племенном регистре, который ведет федеральный минсельхоз.

- Исследования проводятся по методу STR, который используется в том числе для оценки уровня инбридинга. Стоимость одного исследования КРС по установлению индивидуального генотипа (STR), согласно прейскуранту лаборатории в 2025 году, составляет 715,9 рубля, что ниже среднерыночной по стране (1000 - 1200 рублей), - сказали в республиканском минсельхозе.

За четыре года производственная мощность бурятской лаборатории выросла с 500 - 600 исследований до 3500 - 4000 исследований в год. На сегодняшний день это обеспечивает потребности племенных хозяйств республики.

Проведение полноценных генетических экспертиз - сложный и дорогостоящий процесс. Такая работа должна приводить к экономическому эффекту, то есть генетический анализ надо делать там, где он необходим, и по его результатам надо предпринимать нужные действия. Анализ ради анализа - пустая трата ресурсов. И в Бурятии это хорошо понимают.

«Золотой фонд» животноводства региона - племхозяйства. Селекция и сохранение качественного генофонда, повышение продуктивных качеств являются затратной работой. Там генетические исследования просто обязательны, и поэтому племхозяйства гарантируют качество своего поголовья. Если в каком-то селе Бурятии понадобится улучшить поголовье, то опираться в первую очередь будут на сельхозживотных оттуда.

Теги
гены КРС

