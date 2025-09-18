Жителей Бурятии ловят на нецелевом использовании древесины

В Бурятии бдят за целевым использованием древесины. Так, жители не имеют право продавать твердое топливо, заготовленное для собственных нужд. Проверки проводят межведомственные комиссии, в состав которых входят представители администрации районов, работники лесничеств и по согласованию сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, рабочие группы провели 892 осмотра земельных участков. Специалисты выявили 31 факт нецелевого использования древесины. По всем фактам в районные суды поданы иски.

«В судах общей юрисдикции удовлетворено 18 исков. Совокупная сумма удовлетворённых исковых требований составила 2 млн. 482 тыс. руб. Положительную работу в данном направлении отмечается в Бичурском, Иволгинском, Кабанском и Прибайкальском районах, где осмотрено 100% участков и строений», - отметили в РАЛХ.

В Бурятии установлены следующие нормативы заготовки древесины для собственных нужд: