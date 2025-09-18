Общество 18.09.2025 в 13:39

Жителей Бурятии ловят на нецелевом использовании древесины

Специалисты выявили 31 факт
Текст: Карина Перова
Жителей Бурятии ловят на нецелевом использовании древесины
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии бдят за целевым использованием древесины. Так, жители не имеют право продавать твердое топливо, заготовленное для собственных нужд. Проверки проводят межведомственные комиссии, в состав которых входят представители администрации районов, работники лесничеств и по согласованию сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, рабочие группы провели 892 осмотра земельных участков. Специалисты выявили 31 факт нецелевого использования древесины. По всем фактам в районные суды поданы иски.

«В судах общей юрисдикции удовлетворено 18 исков. Совокупная сумма удовлетворённых исковых требований составила 2 млн. 482 тыс. руб. Положительную работу в данном направлении отмечается в Бичурском, Иволгинском, Кабанском и Прибайкальском районах, где осмотрено 100% участков и строений», - отметили в РАЛХ.

В Бурятии установлены следующие нормативы заготовки древесины для собственных нужд:

  • для строительства жилых домов – до 200 м³ один раз гражданам;

  • для ремонта и реконструкции жилых домов – до 50 м³ один раз в 10 лет;

  • для строительства и ремонта хозяйственных построек – до 25 м³ один раз в 10 лет;

  • для отопления на подворье ежегодно: в районах Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера – до 40 м³, для остальных районах – до 20 м³;

  • для строительства и ремонта изгородей, навесов, иных собственных нужд – до 5 м³ древесины на семью один раз в 5 лет;

  • для возведения жилого строения на дачном земельном участке без права регистрации проживания в нём – до 50 м³ один раз гражданам.

древесина РАЛХ

