В Улан-Удэ составили более 90 протоколов за уличную торговлю

В Улан-Удэ с начала года специалисты комитета муниципального контроля составили более 90 протоколов за торговлю вне специально установленных мест.

Нарушителям грозят штрафы: гражданам – от 1 до 5 тысяч рублей; должностным лицам – от 5 до 10 тыс. руб.; юридическим лицам – от 15 до 30 тыс. руб.

«Покупка товаров «с рук» на улице без разрешения опасна: у продавцов нет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Продукты могут храниться и перевозиться с нарушением санитарных норм. Вернуть деньги или предъявить претензии в случае обмана невозможно», - отметили специалисты.

При этом в городе официально работают 18 легальных специализированных площадок. Они расположены рядом с жилыми кварталами и торговыми зонами. Полный список мест можно уточнить в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.