«Было крайне сложно»: житель Бурятии покорил Эльбрус

Житель Бурятии, спортсмен из клуба «Место Силы» Северобайкальска Павел Новиков покорил высочайшую вершину России и Европы – гору Эльбрус (5642 метра).

Мужчина был в составе альпинистской группы. Восхождение было крайне сложным: из 25 человек на вершину смогли подняться только десять.

«А всего четверо смельчаков, включая Павла, покорили Эльбрус с самой нулевой точки, пройдя весь путь от подножия. Это колоссальное достижение, требующее невероятной силы духа и выносливости», - рассказали в администрации Северобайкальска.