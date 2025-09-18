Общество 18.09.2025 в 15:35

На севере Бурятии открыли Парк истории БАМ

Он расположился на территории 1,5 га
A- A+
Текст: Карина Перова
На севере Бурятии открыли Парк истории БАМ
Фото: правительство Бурятии

В Бурятии на территории 1,5 га в Северобайкальске развернулся Парк истории Байкало-Амурской магистрали. Площадку для досуга удалось построить благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». Проект реализуется в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В открытии пространства принял участие глава Бурятии. Алексей Цыденов отметил, что этот парк будет всегда напоминать о том, как строился БАМ, кто участвовал в возведении и какими трудами все это давалось.

«Северобайкальск – столица западного БАМа, наш президент оценил это, и Северобайкальск попал в планы городов, где реализуются мастер-планы. При поддержке Владимира Владимировича есть уверенность, что все будет. Поэтому еще раз всех поздравляю. Пусть память о героических днях строительства БАМа будет у наших детей, у наших внуков и так далее. А всем БАМовцам – отличного здоровья, чтобы вы сами могли из уст в уста передавать, как это было», - сказал руководитель региона.

Открытый музей посвящен строительству магистрали. Он включает в себя архивные фото, инсталляции, тематические картины, строительную технику, места для прогулок и отдыха и многое другое.

«Это место как намоленное, здесь стоял генподрядный трест «Hижнeaнгapcктpaнccтpoй», которым руководил самый молодой герой социалистического труда в Советском Союзе на дороге Абакан-Тайшет и он с 1977 года по 1985 год руководил этим генподрядным трестом. Бурятский участок у нас был самый дорогой и самый короткий – 525 километров. Мы строили эту железную дорогу. Мы были молодые здоровые с энтузиазмом, у нас не было ни больниц, ни кладбища. У нас был учебно-производственный комбинат, мы повышали квалификацию: первый - второй класс водители, стропальщики, приобретали профессии, благодаря чему БАМ был построен быстро и в сроки. Мы спортивные площадки делали сами, и у нас был главный очаг – это дом культуры «Байкал», который вошел в программу этого парка – это замечательно. Я хочу, чтобы дальше все это продолжалось, и еще кроме вот этой техники здесь появился наш советский «Урал», УАЗик-352 – «буханка» и ГАЗ-66», - отметил ветеран БАМа Николай Марценюк.

В пресс-службе правительства Бурятии добавили: всего по проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году запланировано благоустройство 85 общественных территорий. На эти цели выделили более 150 млн рублей.


Теги
парк БАМ Северобайкальск глава Бурятии

Все новости

Сотрудники УФСИН Бурятии погрузились в «нетрезвую реальность»
18.09.2025 в 16:10
В Бурятии пожилой мужчина стащил оставленный на кассе телефон
18.09.2025 в 15:55
На севере Бурятии открыли Парк истории БАМ
18.09.2025 в 15:35
В Бурятии новоиспеченный депутат Народного Хурала выбрал себе комитет
18.09.2025 в 15:04
«Было крайне сложно»: житель Бурятии покорил Эльбрус
18.09.2025 в 14:10
В Улан-Удэ составили более 90 протоколов за уличную торговлю
18.09.2025 в 13:56
Жителей Бурятии ловят на нецелевом использовании древесины
18.09.2025 в 13:39
В Улан-Удэ на «зебре» без светофора сбили 12-летнюю школьницу
18.09.2025 в 13:08
В Бурятии проверят гены КРС
18.09.2025 в 12:49
«Халатность» и «тапочковость»
18.09.2025 в 12:35
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
Сотрудники УФСИН Бурятии погрузились в «нетрезвую реальность»
Они надели очки, которые воссоздают состояние, характерное для алкогольного опьянения  
18.09.2025 в 16:10
В Бурятии пожилой мужчина стащил оставленный на кассе телефон
Гаджет забыла 20-летняя девушка
18.09.2025 в 15:55
«Было крайне сложно»: житель Бурятии покорил Эльбрус
Восхождение совершил Павел Новиков
18.09.2025 в 14:10
В Улан-Удэ составили более 90 протоколов за уличную торговлю
Горожане торгуют вне специально установленных мест
18.09.2025 в 13:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru