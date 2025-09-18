На севере Бурятии открыли Парк истории БАМ

В Бурятии на территории 1,5 га в Северобайкальске развернулся Парк истории Байкало-Амурской магистрали. Площадку для досуга удалось построить благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». Проект реализуется в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В открытии пространства принял участие глава Бурятии. Алексей Цыденов отметил, что этот парк будет всегда напоминать о том, как строился БАМ, кто участвовал в возведении и какими трудами все это давалось.

«Северобайкальск – столица западного БАМа, наш президент оценил это, и Северобайкальск попал в планы городов, где реализуются мастер-планы. При поддержке Владимира Владимировича есть уверенность, что все будет. Поэтому еще раз всех поздравляю. Пусть память о героических днях строительства БАМа будет у наших детей, у наших внуков и так далее. А всем БАМовцам – отличного здоровья, чтобы вы сами могли из уст в уста передавать, как это было», - сказал руководитель региона.

Открытый музей посвящен строительству магистрали. Он включает в себя архивные фото, инсталляции, тематические картины, строительную технику, места для прогулок и отдыха и многое другое.

«Это место как намоленное, здесь стоял генподрядный трест «Hижнeaнгapcктpaнccтpoй», которым руководил самый молодой герой социалистического труда в Советском Союзе на дороге Абакан-Тайшет и он с 1977 года по 1985 год руководил этим генподрядным трестом. Бурятский участок у нас был самый дорогой и самый короткий – 525 километров. Мы строили эту железную дорогу. Мы были молодые здоровые с энтузиазмом, у нас не было ни больниц, ни кладбища. У нас был учебно-производственный комбинат, мы повышали квалификацию: первый - второй класс водители, стропальщики, приобретали профессии, благодаря чему БАМ был построен быстро и в сроки. Мы спортивные площадки делали сами, и у нас был главный очаг – это дом культуры «Байкал», который вошел в программу этого парка – это замечательно. Я хочу, чтобы дальше все это продолжалось, и еще кроме вот этой техники здесь появился наш советский «Урал», УАЗик-352 – «буханка» и ГАЗ-66», - отметил ветеран БАМа Николай Марценюк.

В пресс-службе правительства Бурятии добавили: всего по проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году запланировано благоустройство 85 общественных территорий. На эти цели выделили более 150 млн рублей.



