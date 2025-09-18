В Бурятии пожилой мужчина стащил оставленный на кассе телефон

В Иволгинском районе Бурятии у 20-летней девушки украли телефон. Она забыла гаджет на прилавке возле кассы, когда собирала продукты. Сельчанка обратилась в полицию.

На место выехала оперативная группа. Личность злоумышленника установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. На чужое позарился 62-летний неработающий, ранее не судимый житель села Оронгой.

Мужчина во время покупки заметил лежащий на прилавке телефон. Убедившись, что продавец занята, он незаметно стащил смартфон и ушел.

«Похищенный телефон изъят и будет возвращен владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие», - отметили в МВД по Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал, что в одном из учебных заведений четверокурсник обчистил первокурсницу. Он стащил телефон вместе с зарядкой – девушка оставила устройство в фойе.