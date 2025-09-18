Общество 18.09.2025 в 16:10

Сотрудники УФСИН Бурятии погрузились в «нетрезвую реальность»

Они надели очки, которые воссоздают состояние, характерное для алкогольного опьянения  
Текст: Карина Перова
Сотрудники УФСИН Бурятии погрузились в «нетрезвую реальность»
Фото: УФСИН по Бурятии

В УФСИН по Бурятии прошло занятие в рамках проекта «Автотрезвость». Это мероприятие направлено на профилактику повторных правонарушений, связанных с вождением в нетрезвом виде.

В интерактивном формате специалисты Республиканского наркологического диспансера представили сотрудникам пенитенциарной системы современные методики работы с осужденными за пьяную езду. Особый интерес вызвала демонстрация специальных очков виртуальной реальности, с максимальной достоверностью воссоздающих нарушения восприятия и координации, которые характерны для алкогольного опьянения.

«Это позволило участникам на собственном опыте оценить всю степень опасности управления транспортом в нетрезвом состоянии. Практический тренинг стал мощным инструментом формирования нового уровня осознанности как для сотрудников ведомства, так и для будущей работы с осужденными», - рассказали в УФСИН по РБ.

