Сотрудники УФСИН Бурятии погрузились в «нетрезвую реальность»

В УФСИН по Бурятии прошло занятие в рамках проекта «Автотрезвость». Это мероприятие направлено на профилактику повторных правонарушений, связанных с вождением в нетрезвом виде.

В интерактивном формате специалисты Республиканского наркологического диспансера представили сотрудникам пенитенциарной системы современные методики работы с осужденными за пьяную езду. Особый интерес вызвала демонстрация специальных очков виртуальной реальности, с максимальной достоверностью воссоздающих нарушения восприятия и координации, которые характерны для алкогольного опьянения.

«Это позволило участникам на собственном опыте оценить всю степень опасности управления транспортом в нетрезвом состоянии. Практический тренинг стал мощным инструментом формирования нового уровня осознанности как для сотрудников ведомства, так и для будущей работы с осужденными», - рассказали в УФСИН по РБ.