Более 600 велосипедов перевезено в спецвагоне, курсирующем по ВСЖД

В специализированном вагоне, оборудованном велопарковкой, ВСЖД за январь-август перевезено 620 велосипедов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на услугу вырос на 6%, сообщили в пресс-службе магистрали.

С началом активного туристического сезона на Кругобайкальской железной дороге вагон традиционно включается в состав ежедневных пригородных поездов №6306 Иркутск – Слюдянка I и №6329 Слюдянка I – Иркутск.

Вместимость велопарковки составляет до 30 велосипедов. Специальная навигация, размещенная внутри и снаружи состава, помогает любителям активного отдыха отыскать специализированный вагон при посадке на поезд.

Проект был реализован по просьбам общественных объединений велосипедистов Иркутска в 2017 году. В свой первый рейс он отправился 5 мая 2017 года.