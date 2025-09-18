Общество 18.09.2025 в 17:02

Коммунальщики приводят в порядок лицо Улан-Удэ

Сотрудники КБУ благоустраивают Арбат
Текст: Карина Перова
Коммунальщики приводят в порядок лицо Улан-Удэ
Фото: администрация Улан-Удэ

Сегодня в Улан-Удэ сотрудники комбината по благоустройству наводят порядок в одном из самых любимых мест для прогулок – Арбате.

«Мы приводим в порядок лицо нашего города. Чтобы было красиво, и Улан-Удэ стал ярче», - сказала специалист КБУ.

Коммунальщики зашпаклевали постаменты скульптур «Жезл бога торговли Меркурия и Рог Изобилия» и «Две чайки крачки». А также провели работы по демонтажу, монтажу и покраске лавочек, поскольку из-за роста деревьев доски со временем ломаются. Кроме того, рабочие взялись за покраску урн.

