Коммунальщики приводят в порядок лицо Улан-Удэ

Сегодня в Улан-Удэ сотрудники комбината по благоустройству наводят порядок в одном из самых любимых мест для прогулок – Арбате.

«Мы приводим в порядок лицо нашего города. Чтобы было красиво, и Улан-Удэ стал ярче», - сказала специалист КБУ.

Коммунальщики зашпаклевали постаменты скульптур «Жезл бога торговли Меркурия и Рог Изобилия» и «Две чайки крачки». А также провели работы по демонтажу, монтажу и покраске лавочек, поскольку из-за роста деревьев доски со временем ломаются. Кроме того, рабочие взялись за покраску урн.