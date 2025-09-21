В отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии рассказали об обратной стороне подвигов

Проблема поиска пропавших людей по-прежнему актуальна, несмотря на все прилагаемые усилия, люди теряются. МВД России регулярно публикует статистику, согласно которой ежегодно в нашей стране пропадают без вести тысячи человек. Силовые структуры зачастую связаны регламентом и нехваткой ресурсов, поэтому надежда на поиски со счастливым концом начинает таять с каждой минутой. Но есть люди, готовые прийти на помощь в любой момент - добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Однако за каждым спасением стоит обратная сторона успеха - колоссальная цена, которую приходится платить волонтерам: эмоциональное выгорание, пропущенные семейные вечера, а иногда и тяжелые переживания от неизбежных трагедий.2010 год запомнился россиянам не сводками о пожарах и аномальной жаре, а историей четырехлетней Лизы Фомкиной, пропавшей вместе со своей тетей в Орехово-Зуеве. Первые несколько дней их практически никто не искал. Лишь когда новости о случившемся распространились по всеобъемлющей сети Интернет, сотни неравнодушных граждан откликнулись и организовали самоличные поиски.500 добровольцев день за днем, метр за метром прочесывали лесные завалы и жилые кварталы… Запоздалая реакция силовых структур и экстренных служб привела к тому, что девочка умерла от переохлаждения на девятый день с момента пропажи. Нашли же ее на десятый.Потрясенные трагедией добровольцы объединились, чтобы такое больше не повторилось. Именно так зародилась идея создания поисково-спасательного отряда, названного в честь этой девочки - «ЛизаАлерт».- В Бурятии формирование отряда началось в ноябре 2017 года. Первые поиски организовали всего лишь спустя три месяца. Так мы стали 43-м регионом, где действует «ЛизаАлерт». На сегодняшний день подразделения открыты уже в 64, - рассказывает региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Республике Бурятия Владимир Сиденов. - Конкретно наш рабочий чат насчитывает порядка 260 человек, но наиболее активных среди них не больше 60, которые регулярно выезжают на поиски.Однако успех поисковой операции зависит не столько от числа добровольцев, сколько от их подготовки. Важно понимать, что эти люди - не профессиональные спасатели. В обычной жизни они программисты, маркетологи, финансисты, руководители, юристы, автомойщики, продавцы, домохозяйки и пр. - те, кто по каким-то личным причинам или по зову сердца готов безвозмездно бросить свои дела и прийти на помощь.- В отряде представлено очень много разных профессий… - делится наблюдениями Владимир Сиденов. - Поиск пропавших людей не относится к основной работе, но мы все подходим к нему максимально ответственно. У нас существует отработанная система алгоритмов, часть из которых совпадает с методами других служб. «ЛизаАлерт» тесно взаимодействует с Республиканским агентством ГО и ЧС, его подразделением БРПСС, службой «112», уголовным розыском и СУ СК России по Республике Бурятия. Наше добровольчество является, скажем так, дополнением к их профессиональной деятельности.Волонтерство, к слову, имеет «срок годности». Среднестатистически - это два-три года. Основная причина, как ни странно - эмоциональное выгорание.- Когда человек пытается спасти всех и забывает о поддержании баланса между помощью другим и повседневностью, у него начинаются проблемы: страдает работа, семейные и дружеские взаимоотношения. Из-за этого в какой-то момент добровольцы попросту исчезают с радаров, - говорит руководитель регионального отряда «ЛизаАлерт». - К естественному обновлению состава приводит и жизненная миграция: люди переезжают в другие города, меняют работу, поступают на учебу, создают семьи. Эти изменения неизбежно влияют на возможность участия в поисках, что делает ротацию волонтеров естественным и постоянным процессом.Разумеется, в отряде есть и опытные ветераны - те, кто стоит у истоков местного отделения. Некоторым из них уже больше 60, но они все равно продолжают работать. При этом самый часто встречающийся возраст среди добровольцев - 35 - 40 лет.- Такой возраст, когда дети уже, можно сказать, выросли, из-за чего у взрослых появляется больше свободного времени, - отмечает Сиденов.Работа поисково-спасательного отряда немыслима без специального оснащения. Несмотря на многолетний опыт и самоотдачу волонтеров, они постоянно нуждаются в техническом обеспечении. Каждая вылазка требует значительных ресурсов: средств связи, навигационного оборудования, горючего для транспорта, источников энергии и т. д. Поэтому любая поддержка, будь то снаряжение или финансовое пожертвование, становится прямым вкладом в спасение человеческих жизней.- Мы существуем на собственные средства и приобретаем оборудование по мере возможностей. Иногда нам помогают пожертвованиями, что-то дарят. На нашей официальной странице в соцсетях есть специальный раздел «нужны», где можно увидеть актуальные потребности поисково-спасательного отряда. Сейчас, например, особенно нужны переносные цифровые рации и штабной автомобиль. В будущем мы планируем переход на цифровые радиостанции стандарта DMR (Digital Mobile Radio), это позволит нам отслеживать местоположение поисковых групп в реальном времени, - перечисляет Владимир Сиденов. - Недавно мы нашли пожилую женщину с деменцией. Ее родные живут здесь, а сын - в другом регионе. Когда он узнал о спасении матери, то связался с нашим отрядом и в благодарность подарил топливную карту. Было не только очень приятно, но и полезно.Пока что в распоряжении отряда есть лишь скромный арсенал: устаревшие навигаторы, квадрокоптер с тепловизором, аналоговые рации, фонари и компасы.Примечательно, что помимо так или иначе современного оборудования добровольцы задействуют и традиционные методы - следопытство.- Да, у нас существует отдельное направление. Волонтеры проходят специальное обучение, и их навыки особенно важны при поисках в природной среде. Это крайне эффективно на практике: определить среди множества следов именно те, что оставил пропавший, может далеко не каждый. А это ключевая задача, ведь в лесу одновременно могут находиться десятки людей, но нужно найти всего одного, - поясняет мужчина.Идеальным дополнением к этому могут стать собаки. Совсем недавно в региональном отряде как раз открылось кинологическое направление. Первый пес уже приступил к обучению.Стоит отметить, что прямо сейчас идет разгар сезона, когда люди пропадают в лесах. Основная причина - сбор дикоросов: грибов, ягод, орехов. Поэтому поисково-спасательный отряд ежедневно пополняется пятью-шестью новыми обращениями о пропавших.- Этот период, как правило, начинается в июне и длится до конца октября, - отмечает Владимир Сиденов.Однако сезонность не единственный фактор. Существует еще возрастная градация. Пропавших можно разделить на три основные категории: дети и подростки (0 - 17 лет), взрослые (18 - 59) и пожилые (60+). Последние чаще всего страдают деменцией или болезнью Альцгеймера.Что касается детей и подростков, то, к сожалению, растущую группу составляют так называемые «бегунки» - несовершеннолетние, сознательно сбегающие из дома.- За последние годы этот сегмент заметно помолодел. Если раньше бежали в основном подростки 14 - 17 лет, то сегодня возраст беглецов нередко понижается до десяти лет, - делится личными наблюдениями региональный представитель «ЛизыАлерт». - Другие же полноценно теряются… Быть потерявшимся - значит полностью утратить ориентацию в пространстве. Люди, например с деменцией, могут забыть даже знакомый двор собственного дома. Самое страшное, что эта болезнь иногда поражает относительно молодых. Я лично находил таких заболевших - последнему, насколько помню, было всего 40 лет.Но какова реальная статистика обращений? С января по середину августа текущего года в региональное отделение отряда поступило 753 заявки о пропавших людях. Из них 136 случаев связаны с исчезновениями в природной среде, а 617 - в городской черте.- Из этого количества 582 человека найдены живыми. В 51 случае родственники самостоятельно отказались от поисков, - перечисляет наш собеседник. - К сожалению, 27 человек обнаружены погибшими, еще 20 пропавших остаются в разряде разыскиваемых.Среди всех обращений было 247 детей, и практически все они найдены – живы. В работе остаются еще две заявки - 15-летние «бегунки».- Отдельную категорию составляют неподтвержденные, это когда человек на самом деле не пропадал. То есть ситуации, в которых родственники бьют тревогу, а на деле человек сознательно ушел из семьи. Допустим, жена, сменив контакты, уходит от мужа или кто-то добровольно решает начать новую жизнь вдали от былого дома, - добавляет Сиденов. - Из 753 заявок по 65 как раз-таки информация не подтвердилась.Среди туристов статистика выглядит чуть иначе, жестче: 70% самостоятельно находят дорогу, 25% нуждаются в полноценной помощи (из-за потери ориентации или полученных травм) и 5% навсегда становятся бесследно пропавшими - теми, кому уже невозможно помочь (жертвы нападений хищников или утопления).- Байкал необъятен. Если человек утонул - это приговор. Тело можно найти только если его вынесет на берег, но большинство пропадают в воде, - говорит мужчина.Для родственников без вести пропавшего официальное закрытие дела - приговор, по сути, признание смерти. Но пока поиски продолжаются, всегда есть надежда на чудо.- Прекратить искать - значит смириться. Мы всегда ищем… Максимум временно приостанавливаем работу, когда все версии на местности отработаны и уже нужно ненадолго свернуть актив, - объясняет наш собеседник. - Окончательно же поиски прекращаются лишь в одном случае - когда человек найден.Самые сложные и запоминающиеся истории, увы, часто оказываются трагичными. Как показывает практика, резонансные случаи нередко имеют печальный финал. Для добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Республике Бурятия такими стали не только убийство Станислава Норбоева и Сэсэг Буиновой, но и исчезновение 12-летнего Аюши Жамсаева.- Тяжело вспоминать… Ребенок… Мальчик пропал 27 апреля 2022 года в Тункинском районе. По данным следствия, он ушел из дома после ссоры с пьяным отцом, взяв с собой двух собак. Об исчезновении ребенка стало известно уже на следующий день, тревогу забили педагоги школы, - немного волнуясь, вспоминает Владимир Сиденов. - Поисковая операция заняла девять дней, в ней участвовало около 200 человек. Обыскивали лес, близлежащие водоемы, заброшенные строения в Хужирах. Миновали более 270 кв. км. В один из дней на лесовозной дороге нашли следы, а днем позже обнаружили тело Аюши.Предположительно, ребенок погиб от переохлаждения в первую же ночь вне дома. Следов насильственной смерти не было.- Смерть - абсолютное и ни с чем не сравнимое горе, крах веры в справедливость и саму жизнь, но именно эта ее хрупкость заставляет нас ценить каждое спасение как величайшее чудо. Вот когда удается вернуть маме живого ребенка, буквально передать его здорового из рук в руки, это самый приятный момент для меня. В этом году таких в отряде было 245, - подытоживает Сиденов. - Волонтерство - сознательная трата времени. Я вкладываю его в конкретную цель - поиск людей, и поэтому каждый найденный человек - уже невероятно большая награда для меня.