В Улан-Удэ пробили оборону «Пятерочки»

Улан-удэнское ворье начало осваивать новые магазинные просторы. Новой вехой для представителей «пиратов» розничной торговли, если можно так выразиться, стало обворовывание торговых заведений федеральной компании X5 Group. Компания управляет в России целым рядом торговых сетей (наша республика стала для нее 73-им регионом присутствия). Среди таких сетей есть «Пятерочка». Не прошло и года с момента ее прихода, как данные супермаркеты начали негостеприимно обчищать в Бурятии.Недавно в одном из районных судов г. Улан-Удэ завершился процесс над серийным супермаркетовским вором Ларионовым (данные изменены. - Прим. ред.). Он промышлял тем, что обворовывал торговые сети, таща исключительно продукты питания.В июне этого года мужчину выпустили из мест лишения свободы, где он отбывал 37 суток за серию магазинных краж (воровал алкоголь и другие товары внутреннего употребления). Очевидно, осужденный не отличался дисциплиной. Изначально суд назначил ему 300 часов обязательных работ, но позднее заменил наказание на 37 суток лишения свободы. Это был его первый приговор.На сей раз Ларионов обратил внимание на «Пятерочку». Первую кражу улан-удэнец совершил средь бела дня. Во время обеденного часа он вошел в супермаркет и, имея за плечами опыт магазинных краж, неспешно направился по торговому залу. Цель была проста: собрать провизию и незаметно ее вынести. Методично изучая полки, мужчина выбрал пол-литровую бутылку коньяка «Коктебель», две пачки масла «Экомилк» и три банки слабоалкогольного напитка, аккуратно складывая все в свой рюкзак.Его действия остались незамеченными. Воодушевленный легкостью первого захода, Ларионов прихватил еще 400 граммов плавленого сыра Hochland, молоко «Домик в деревне» и десяток яиц. После этого он без оплаты покинул супермаркет и направился домой.- За мной никто не пошел и не кричал вслед, - рассказывал потом гражданин следователям, описывая, как покинул магазин.Позднее сотрудники полиции тоже не приезжали к нему, не искали его, и поэтому мужчина решил, что в «Пятерочке» ничего не заметили. Безнаказанность вскоре вновь привела обнаглевшего «пирата» в этот же супермаркет. Нагрянул он вечером того же дня.Аналогичным образом мужчина похитил бутылку коньяка «Коктебель 7» (0,5 литра) за 919 рублей, банку напитка HOOCH и четыре упаковки сыра «Ламбер Гурмэ» по 369 рублей за каждую. Общая стоимость похищенного составила 1476 рублей. Кроме того, в добычу загребущих рук вошли пельмени и буузы «Нютаг».Как пояснил в суде представитель «Пятерочки», недостачу обнаружили только во время плановой инвентаризации.При изучении записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что кражи совершал мужчина европейской внешности лет 35. Он спокойно подходил к стеллажам, складывал продукты в рюкзак и беспрепятственно уходил.Администратору магазина пришлось написать заявление в полицию и оформить справку о причиненном ущербе. Хотя сумма ущерба в этих случаях была относительно невелика, главная проблема заключается в том, что далеко не всех магазинных воров в Бурятии удается задержать - ни на месте преступления, ни позже.Во время процесса защита пыталась представить два эпизода кражи в один день как единое продолжаемое преступление.Однако суд, основываясь на показаниях самого Ларионова, установил, что умысел на хищение возник у подсудимого дважды, что свидетельствует о двух самостоятельных составах преступления.Когда Ларионова задержали, ему предъявили обвинения не только по фактам краж в «Пятерочке», но и в других торговых сетях. При этом не все хищения происходили незаметно. В некоторых случаях тайная кража перерастала в открытый грабеж. Подобный инцидент произошел в магазине сети «Бристоль», который злоумышленник, если можно так выразиться, взял на абордаж.Примерно в 19:30 вечера он подошел к алкогольному стеллажу, взял две бутылки ликера Jägermeister объемом 0,7 литра каждая и направился к выходу. Стоимость каждой бутылки превышала тысячу рублей.Женщина-кассирша, увидев злоумышленника, закричала: «Молодой человек, верните, что взяли!». Однако преступник, проигнорировав требование, бросился бежать из магазина, что юридически переквалифицировало его действия из кражи в грабеж.Отдельного внимания заслуживает инцидент в супермаркете «Николаевский». Ларионов находился в магазине с приятелем, когда им внезапно захотелось приготовить пиццу. Именно это спонтанное желание побудило его начать собирать продукты для блюда. Согласно материалам дела, он похитил: бутылку пива «Доктор Дизель» объемом 0,45 литра, несколько пачек сыра «Романовский», салями «Дымов Итальянская» и биойогурт «АктиБио» весом 260 граммов.Для совершения кражи он не применял особых ухищрений, а просто рассовал все по карманам и вышел из супермаркета, избежав оплаты. Анализ его противоправных действий показывает устойчивую склонность к определенным категориям товаров -алкогольные напитки, сыры и колбасные изделия.Несмотря на это, в местах лишения свободы ему придется обходиться без изысков. Суд признал Ларионова вменяемым и приговорил к 1,5 года колонии общего режима. После выдачи исполнительного листа он направлен для отбывания наказания.Хотя, думаем, он может подать заявление об участии в специальной военной операции, которое, вероятно, удовлетворят. Тогда вор станет уже защитником Отечества, героем-ветераном. Которого вполне даже могут пригласить выступить с речью в школе на 9 Мая. Но пока он просто уголовник.Кражи из магазинов - регулярное явление для Бурятии. Отдельные случаи даже попадают в сводки пресс-службы МВД по республике, освещающие криминальную обстановку и работу правоохранительных органов. Иногда о подобных инцидентах сообщает и Росгвардия.Мотивы таких преступлений порой поражают своей нелепостью или незначительностью. Например, в этом году в Улан-Удэ 17-летний юноша совершил ограбление супермаркета в районе Элеватора, похитив 27 плиток шоколада.При задержании в своем доме молодой человек пояснил, что шоколад ему не нужен - его он раздал знакомым девушкам.В другом случае неоднократно судимый 42-летний улан-удэнец что-то отмечал в дружной кампании. Желая пополнить стол, мужчина пошел в супермаркет в соседнем доме и вынес продуктов на 8 тыс. рублей (сливочное масло, сыр, колбасу, молоко).Патруль росгвардейцев, привлеченный к поиску вора, попавшего на видеокамеры супермаркета, обратил внимание, что в одной из квартир близлежащего дома гремит музыка и веселится компания. Среди участников посиделок присутствовал человек, похожий на преступника с видеозаписи. Им действительно оказался тот самый вор. Часть продуктов удалось изъять - они еще находились в рюкзаке, в котором их вынесли из торгового заведения. Так что не все воруют, потому что голодают и не хватает средств на простейшие продукты. Если судить по вору в улан-удэнской «Пятерочке», то украденный коньяк «Коктебель» совсем не является продуктом первой необходимости.Можно предположить, что правоохранительные органы Бурятии освещают лишь наиболее показательные случаи магазинного воровства, в то время как подавляющее большинство подобных инцидентов остается за пределами общественного внимания.Статистика фиксирует рост магазинных краж в стране примерно на 15% в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом. Однако есть основания полагать, что реальная картина может быть значительно острее - не все торговые сети сообщают в полицию о хищениях.Особенно широкое освещение в СМИ получают системные происшествия. Например, после резкого подорожания сливочного масла по всей стране отмечался всплеск краж именно этого продукта - данную тенденцию не могли не заметить федеральные средства массовой информации.Экономический анализ позволяет сделать однозначный прогноз: ухудшение материального положения неизбежно приведет к росту числа мелких хищений в торговых сетях.