Общество 19.09.2025 в 09:47

В Улан-Удэ модернизировали котельную в микрорайоне Звёздный

Работы выполняло минобороны РФ в рамках энергосервисного контракта
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Улан-Удэ

В Улан-Удэ отремонтировали котельную в микрорайоне Звёздный, которая обеспечивает теплом 15 многоквартирных домов. Первый заместитель мэра Сергей Гашев, представители комитета городского хозяйства и администрации Октябрьского района проверили готовность объекта к отопительному сезону.

«Если сравнивать с прошлыми годами, то её общее состояние значительно улучшилось. Жители уже отмечают, что температура в квартирах стала комфортнее, а в новый отопительный сезон район входит со стабильным теплоснабжением», - сказал председатель КГХ Дмитрий Федоров.

Как заявили в мэрии, модернизация по последнему слову техники обеспечит устойчивую и стабильную работу котельной. Работы выполняло министерство обороны РФ в рамках энергосервисного контракта. Специалисты провели капитальный ремонт, установили современные автоматические датчики и внедрили автоматизированную систему управления.

«Ранее запуск котельной нередко сопровождался аварийными ситуациями, требующими круглосуточной работы специалистов. Сегодня же риск сбоев и аварий сведен к минимуму», отметили в комитете городского хозяйства.

