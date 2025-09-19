Общество 19.09.2025 в 09:53

В Улан-Удэ сдали в эксплуатацию самую длинную отремонтированную дорогу

Ее протяженность составила почти 1,3 км
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Улан-Удэ

В Советском районе состоялось открытие обновленного участка дороги по улицам Мерецкова, Светлая, Учебная. Ее протяженность составила почти 1,3 км.

«Это очень важная дорога. Чтобы наши дети могли подходить к самой большой школе на Дальнем Востоке, были устроены тротуары. Жилой массив очень большой. У нас здесь проживает около 12 тысяч человек, и поэтому очень важно, чтобы транспортная составляющая была хорошей, и чтобы наши дети были в безопасности», - подчеркнул глава Советской администрации Евгений Эрдыниев.

На участке положили асфальт, оборудовали тротуары на всем протяжении. Создали современную безбарьерную среду для маломобильных граждан. Особое внимание уделили безопасности: установлены дорожные знаки, нанесена разметка, также организована парковка возле отделения Почты России. Также строители оборудовали ливневую канализацию в той точке, где ранее скапливалась вода.

Микрорайон Заречный ждет дальнейшее совершенствование дорожной инфраструктуры. На улице Автотранспортная и в районе домов 9а,11а,11б по улице Светлая дополнительно уложат асфальт для крупногабаритного автотранспорта.

«В связи с стесненным условиями на участке автомобильной дороги по ул. Светлая от ул. Рукавишникова до ул. Автотранспортная организовано одностороннее движение. Уже сегодня провели аукцион на строительство дополнительного участка дороги протяженностью 300 метров. Это нам позволит обеспечить пути сообщение в оба направления микрорайона Бурвод с улицей Иволгинской, а также проезда крупногабаритного автотранспорта», - сообщил заместитель директора по дорожному строительству ДРТИ Евгений Шарапов.

В Советском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проведены ремонтные работы на улицах Димитрова и Стартовой. Продолжается ремонт улицы Ленина на участке от Куйбышева до Кирова. Всего в этом году в Улан-Удэ по нацпроекту ремонтировалось в общем 11 дорожных участков. Пять из них сданы, еще пять близятся к завершению – готовность составляет более 90%.

