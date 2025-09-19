Проект по агроклассам педагога из Бурятии признали лучшим в России

В Москве состоялся форум «Россия – мои горизонты». Мероприятие собрало школьников, педагогов и работодателей со всей страны. Центральным событием стал конкурс «Лучшие профориентационные практики». Из сотен заявок в финал вышли всего 6 проектов.

Первое место в номинации «Лучшая профориентационная практика внешкольной работы» заняла педагог из Бурятии Елена Митыпова. Её проект «Межведомственная региональная программа «Развитие агроклассов Республики Бурятия» (ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр РБ») признали лучшим в стране.

«Теперь опыт нашей республики войдёт в Единую модель профориентации, чтобы помочь учителям по всей России», - отметили в минобрнауки Бурятии.