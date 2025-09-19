Общество 19.09.2025 в 10:43

Проект по агроклассам педагога из Бурятии признали лучшим в России

Первое место заняла Елена Митыпова
A- A+
Текст: Карина Перова
Проект по агроклассам педагога из Бурятии признали лучшим в России
Фото: минобрнауки Бурятии

В Москве состоялся форум «Россия – мои горизонты». Мероприятие собрало школьников, педагогов и работодателей со всей страны. Центральным событием стал конкурс «Лучшие профориентационные практики». Из сотен заявок в финал вышли всего 6 проектов.

Первое место в номинации «Лучшая профориентационная практика внешкольной работы» заняла педагог из Бурятии Елена Митыпова. Её проект «Межведомственная региональная программа «Развитие агроклассов Республики Бурятия» (ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр РБ») признали лучшим в стране.

«Теперь опыт нашей республики войдёт в Единую модель профориентации, чтобы помочь учителям по всей России», - отметили в минобрнауки Бурятии.

Теги
педагог проект победа

Все новости

Проект по агроклассам педагога из Бурятии признали лучшим в России
19.09.2025 в 10:43
Житель Бурятии встретил волчью стаю
19.09.2025 в 10:33
«Работа нашлась даже в отпуске»: в Улан-Удэ полицейский спас женщину от грабителя
19.09.2025 в 10:16
В Улан-Удэ сдали в эксплуатацию самую длинную отремонтированную дорогу
19.09.2025 в 09:53
В Улан-Удэ модернизировали котельную в микрорайоне Звёздный
19.09.2025 в 09:47
В Улан-Удэ водитель без прав сбил 7-летнего мальчика
19.09.2025 в 09:35
В Бурятии 59-летнего мужчину насмерть задавил «Беларус»
19.09.2025 в 09:26
Минфин не даст льгот на постройку газопровода через Бурятию в Китай
19.09.2025 в 09:16
В Улан-Удэ произошёл скачок цен на бензин
19.09.2025 в 09:10
Из горящей квартиры в Улан-Удэ вызволили маломобильного пенсионера
19.09.2025 в 09:02
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ сдали в эксплуатацию самую длинную отремонтированную дорогу
Ее протяженность составила почти 1,3 км
19.09.2025 в 09:53
В Улан-Удэ модернизировали котельную в микрорайоне Звёздный
Работы выполняло минобороны РФ в рамках энергосервисного контракта
19.09.2025 в 09:47
Права пассажиров самолета
Разберем основные из них
19.09.2025 в 09:00
В Бурятии начали снимать вклады и перевкладываться в недвижимость и автомобили
Риелторы Улан-Удэ уже отмечают рост числа запросов на покупку в последние дни
19.09.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru