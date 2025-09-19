В Хоринском районе Бурятии завершается строительство новой школы

В Бурятии новая школа в селе Хоринск готова на 95%. Сейчас рабочие завершают установку оборудования, косметический ремонт, благоустройство прилегающей территории и ревизию слаботочного оборудования. Объект возводят в рамках национального проекта «Образование», сообщили в Управлении капитального строительства региона.

«С вводом нового корпуса мы рассчитываем на значительное улучшение материально-технического оснащения и качества оборудования, что позволит существенно повысить уровень обучения детей», - рассказал исполняющий обязанности директора школы Баир Гомбоев.

Учреждение будет состоять из пяти блоков, в которых разместятся кабинеты для младших и старших классов, зоны для приёма пищи и занятий спортом. Здание распахнет свои двери этой осенью.

Возведение новой школы стартовало весной 2023 года. В текущем году работы временно приостановили из-за необходимости внесения корректировок в проектную документацию и привлечения дополнительного финансирования. В настоящее время строительство возобновлено и находится на завершающей стадии. Общая стоимость проекта составила около 500 миллионов рублей.

До недавнего времени образовательное учреждение в селе Хоринск функционировало в двух зданиях, одно из которых представляло собой ветхое деревянное сооружение, построенное в тридцатых годах прошлого столетия. Сегодня в учебном заведении обучается более 800 школьников, и старые помещения уже не справлялись с растущей нагрузкой. Появление нового корпуса позволит полностью решить проблему нехватки площадей и создать современные условия для образовательного процесса.

В настоящее время в Бурятии идет строительство школ в Улан-Удэ на 760 мест и в селе Оймур Кабанского района на 150 мест. 1 сентября распахнула двери новая современная школа в улусе Баянгол Баргузинского района.