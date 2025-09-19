Общество 19.09.2025 в 13:28

В Бурятии с семи участников СВО неправомерно удержали налоги

Золотодобывающие организации наложили лапы на военные выплаты
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии с семи участников СВО неправомерно удержали налоги
Фото: архив «Номер один»

В Муйском районе Бурятии две золотодобывающие организации неправомерно удержали налоги с семи мобилизованных сотрудников из сумм материальной помощи, выплаченных им в связи с участием в СВО. 

По статье 217 Налогового кодекса РФ такие выплаты не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Нарушения в ходе проверки выявила районная прокуратура.

«По представлению
прокурора организации вернули незаконно удержанные средства на общую сумму 282
тыс. рублей», - отметили в прокуратуре республики
Теги
налоги прокуратура участники СВО

Все новости

В Бурятии с семи участников СВО неправомерно удержали налоги
19.09.2025 в 13:28
В Иркутске преступники угнали джип у иностранца с 5 миллионами рублей
19.09.2025 в 13:09
Владимир Путин одобрил предложение партии «Новые люди» привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией
19.09.2025 в 12:58
МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения для автобусного парка Улан-Удэ
19.09.2025 в 12:45
Из Монголии запустят авиарейсы в Саудовскую Аравию
19.09.2025 в 12:30
Фермеры Бурятии смогут сбывать продукцию, не тратясь на аренду и продавцов
19.09.2025 в 11:58
В Хоринском районе Бурятии завершается строительство новой школы
19.09.2025 в 11:38
Убивший собутыльника топором улан-удэнец «спалился» из-за телефона
19.09.2025 в 11:28
В детсаду на севере Бурятии протекает потолок
19.09.2025 в 11:09
В Бурятии загорелся дом из-за замыкания в розетке
19.09.2025 в 10:56
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения для автобусного парка Улан-Удэ
Это позволит осуществлять круглосуточный мониторинг за главным автопарком пассажирских перевозок города
19.09.2025 в 12:45
Фермеры Бурятии смогут сбывать продукцию, не тратясь на аренду и продавцов
Предприниматель представил автоматизированный терминал с камерами для товаров
19.09.2025 в 11:58
В Хоринском районе Бурятии завершается строительство новой школы
Объект готов на 95%
19.09.2025 в 11:38
Проект по агроклассам педагога из Бурятии признали лучшим в России
Первое место заняла Елена Митыпова
19.09.2025 в 10:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru