Общество 19.09.2025 в 13:28
В Бурятии с семи участников СВО неправомерно удержали налоги
Золотодобывающие организации наложили лапы на военные выплаты
Текст: Карина Перова
В Муйском районе Бурятии две золотодобывающие организации неправомерно удержали налоги с семи мобилизованных сотрудников из сумм материальной помощи, выплаченных им в связи с участием в СВО.
По статье 217 Налогового кодекса РФ такие выплаты не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Нарушения в ходе проверки выявила районная прокуратура.«По представлению
прокурора организации вернули незаконно удержанные средства на общую сумму 282
тыс. рублей», - отметили в прокуратуре республики