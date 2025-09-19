В Бурятии с семи участников СВО неправомерно удержали налоги

В Муйском районе Бурятии две золотодобывающие организации неправомерно удержали налоги с семи мобилизованных сотрудников из сумм материальной помощи, выплаченных им в связи с участием в СВО.

По статье 217 Налогового кодекса РФ такие выплаты не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Нарушения в ходе проверки выявила районная прокуратура.

«По представлениюпрокурора организации вернули незаконно удержанные средства на общую сумму 282тыс. рублей», - отметили в прокуратуре республики