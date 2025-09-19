Суды стали активнее выносить решения за словесные разборки в ресторанах

Жительница Читы отсудила у незнакомой женщины 20 тысяч рублей за то, что она оскорбляла ее в караоке за якобы плохое пение, сообщает портал «Чита.ру» со ссылкой на сайт Ингодинского районного суда.

Инцидент произошел в июле 2025 года. Девушка была в одном из караоке-клубов Читы и в момент исполнения песни к ней подошла незнакомка и сказала: «Не умеешь петь, сиди дома». У девушки испортилось настроение, она перестала петь и решила покинуть заведение. В это время пьяная незнакомка продолжила оскорблять ее в спину.

Девушка сняла всё на видео и предоставила все доказательства в суде. Суд согласился взыскать с обидчицы 20 тысяч рублей, так как подтвердился факт нарушения ее прав и личных границ.

Посетителям ресторанов на заметку: своё мнение теперь можете оставить при себе. Себе дороже. Либо высказываться максимально корректно при несогласии с репертуаром, тембром и диапазоном голосовых упражнений посетителей. Народ пошёл обидчивый и стал активно нагружать суды своими заявлениями.