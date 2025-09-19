Глава Бурятии затарился на «Фермфесте»

Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ развернулась ярмарка сельхозтоваропроизводителей. «Фермфест» собрал более 70 аграриев со всей Бурятии. В прошлом году было свыше 40 тысяч гостей, в нынешнем ожидается ещё больше.

По торговым рядам прошел и глава республики Алексей Цыденов. Он купил сыр, мёд, овощи, сало. «Всё свежее, вкусное, и, главное, полезное», - прокомментировал он.

«Приходите, земляки, сегодня и завтра здесь всё самое вкусное и свежее от наших фермеров – сыры, мясные деликатесы, выпечка, душистый мёд, целебные чаи, рыба, овощи и ещё много полезного. Всё натуральное и по хорошим ценам. Успевайте, приходите всей семьёй, берите друзей и соседей! «Фермфест» – это не просто ярмарка, это настоящий праздник урожая, труда и щедрости нашей земли», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

Ранее организаторы отмечали: каждый, кто купит более чем на 1 500 рублей участвует в розыгрыше призов, главный приз – жеребец ульдургинской породы.

Возрастное ограничение 0+