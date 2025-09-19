Директор Центра защиты леса Бурятии удостоен медали ордена «Трудовая доблесть»

Директор Центра защиты леса Бурятии Александр Середкин удостоен медали ордена «Трудовая доблесть» за 42 года работы в лесном хозяйстве. Госнаграду вручили сегодня в правительстве республики в преддверии Дня работника леса.

Середкина чествовали за неоценимый вклад в развитие лесного хозяйства, сбережение и приумножение лесных богатств, решение сложных экологических проблем и подготовку квалифицированных кадров. Он прошел путь от помощника мастера лесозаготовок Капаевского леспромхоза Иркутской области до руководителя одного из ключевых филиалов «Рослесозащиты». Под его началом выполняются работы по выявлению земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования Земли на территории 42 лесничеств двух субъектов РФ.

«Под руководством Александра Дмитриевича успешно реализуются важные проекты, направленные на сохранение природных богатств нашей страны. С 2021 года организовано компенсационное лесовосстановление, где основной задачей повышения продуктивности и качественного состава лесов является увеличение объема искусственного лесовосстановления, создаваемого посадочным материалом, выращенным из улучшенных семян. Его профессиональный и жизненный опыт позволил глубоко изучить отрасль и эффективно решать задачи по охране и защите леса на огромной территории. Благодаря его опытному руководству филиал признан одним из передовых в стране», - отметили в центре.