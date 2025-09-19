Жители Бурятии добились перерасчета в 1,3 млн рублей от «мусорного оператора»

В Бурятии Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что региональный оператор не соблюдал обязанности по вывозу твердых коммунальных отходов в Заиграевском, Кабанском, Прибайкальском и Баргузинском районах. Это создавало условия для ухудшения санитарной обстановки, загрязнения территорий вблизи контейнерных площадок.

При этом с людей, проживающих в недоступных для транспортировки отходов местностях, взимали плату за фактически неоказанные услуги. Также «мусорный оператор» не соблюдал сроки вывоза отходов.

«В целях устранения нарушений природоохранной прокуратурой директору предприятия внесено представление. По результатам его рассмотрения региональным оператором 482 потребителям произведен перерасчет платы на сумму 1,3 млн рублей за период свыше трех лет», - отметили в надзорном ведомстве.