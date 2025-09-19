Общество 19.09.2025 в 16:47

Жители Бурятии добились перерасчета в 1,3 млн рублей от «мусорного оператора»

Компания не соблюдала обязанности по вывозу ТКО
A- A+
Текст: Карина Перова
Жители Бурятии добились перерасчета в 1,3 млн рублей от «мусорного оператора»
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что региональный оператор не соблюдал обязанности по вывозу твердых коммунальных отходов в Заиграевском, Кабанском, Прибайкальском и Баргузинском районах. Это создавало условия для ухудшения санитарной обстановки, загрязнения территорий вблизи контейнерных площадок.

При этом с людей, проживающих в недоступных для транспортировки отходов местностях, взимали плату за фактически неоказанные услуги. Также «мусорный оператор» не соблюдал сроки вывоза отходов.

«В целях устранения нарушений природоохранной прокуратурой директору предприятия внесено представление. По результатам его рассмотрения региональным оператором 482 потребителям произведен перерасчет платы на сумму 1,3 млн рублей за период свыше трех лет», - отметили в надзорном ведомстве.

Теги
перерасчет прокуратура вывоз мусора

Все новости

Жители Бурятии добились перерасчета в 1,3 млн рублей от «мусорного оператора»
19.09.2025 в 16:47
В Бурятии жители Заиграево разрушают стадион своими руками
19.09.2025 в 16:32
«Пешки в сторону»: в Бурятии поймали несовершеннолетнего водителя
19.09.2025 в 15:56
Директор Центра защиты леса Бурятии удостоен медали ордена «Трудовая доблесть»
19.09.2025 в 15:38
Глава Бурятии затарился на «Фермфесте»
19.09.2025 в 15:28
Суды стали активнее выносить решения за словесные разборки в ресторанах
19.09.2025 в 15:08
Аферисты купили сельчанке билет до Улан-Удэ, чтобы та «спасла» свои миллионы
19.09.2025 в 14:55
В Бурятии выпустят последний фильм с участием Валерия Гуляева
19.09.2025 в 14:34
Мэр Улан-Удэ: «Мастер-план – современный инструмент развития города»
19.09.2025 в 14:08
В Бурятии с семи участников СВО неправомерно удержали налоги
19.09.2025 в 13:28
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
Директор Центра защиты леса Бурятии удостоен медали ордена «Трудовая доблесть»
Александр Середкин посвятил лесному хозяйству 42 года
19.09.2025 в 15:38
Глава Бурятии затарился на «Фермфесте»
Алексей Цыденов приобрел на ярмарке сыр, мёд, овощи и сало
19.09.2025 в 15:28
Суды стали активнее выносить решения за словесные разборки в ресторанах
Читинка плохо спела караоке, но отсудила деньги за критику репертуара
19.09.2025 в 15:08
В Бурятии с семи участников СВО неправомерно удержали налоги
Золотодобывающие организации наложили лапы на военные выплаты
19.09.2025 в 13:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru