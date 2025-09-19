Общество 19.09.2025 в 17:00

Железнодорожник за взятки ускорял движение поездов с углём в Китай

Жадного топ-менеджера РЖД в Иркутске сдали конкуренты
Текст: Иван Иванов
Железнодорожник за взятки ускорял движение поездов с углём в Китай
Фото: архив «Номер один»

В Иркутской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника службы диспетчерского управления перевозками ОАО «РЖД». 38-летнего мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ). Уголовное дело передали в Октябрьский районный суд Иркутска, сообщает портал Irk.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

С 2022 по 2024 год мужчина, занимая должность заместителя начальника Центра управления перевозками на восточном полигоне Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», получал взятки от представителей коммерческой организации на общую сумму свыше миллиона рублей.

Взамен он обеспечивал компании преимущественные условия для транспортировки угля железнодорожным транспортом. Помимо этого, он умышленно не принимал предусмотренных законом мер в отношении противоправных действий других должностных лиц РЖД, совершаемых в интересах указанной коммерческой структуры.

На время следствия обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

иркутская область следствие

Дизайн и разработка — nanzat.ru